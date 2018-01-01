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SİNEMA

Genç sinemacılar hazıra konmasın

Milli sinemamızın önemli temsilcilerinden Mesut Uçakan’a sanat hayatının 40. yılı vesilesiyle bir saygı gecesi düzenledi. Uçakan, gecede genç sinemacılara seslendi: “İşin öncelikle çilesine talip olsunlar, hazıra konmasınlar.”

Harun KaraburçYeni Şafak
Mesut Uçakan
Mesut Uçakan

Lanet filmiyle başlayan sinema yolculuğu Rahmet ve Gazap, Reis Bey, Yapayalnız, Yalnız Değilsiniz, Sevdaların Ölümü, Çöküş ve Anne ya da Leyla gibi hafızalara kazınan filmlerle devam eden Milli Sinema’nın temsilcilerinden Mesut Uçakan sanat hayatının 40. yılını kutluyor. Esenler Belediyesi sinemamıza 40 yılda kattıklarını paylaşmak üzere bir saygı gecesi düzenledi.

40 YILA IŞIK TUTULDU

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen saygı gecesinde Uçakan’a özel hazırlanan “Sonsuz Kale” belgeseli gösterildi. Gecenin sonunda ise katılımcılara usta yönetmenin 40 yıllık sinema hayatına ışık tutan ‘40 Yıllık Sinema Serüveni’ isimli kitap hediye edildi. Bugün ideolojik tartışmaların sinema diline yansımadığını söyleyen Uçakan, gecede genç sinemacılara seslendi. Uçakan “Gerçek sinemacı olmak istiyorlarsa işin öncelikle çilesine talip olsunlar, hazıra konmasınlar" diye konuştu. Mesut Uçakan için hazırlanan video da ziyaretçilere sunuldu. Cideoda Atilla Dorsay, Burçak Evren, Cem Davran, Hasan Kaçan, Sinan Sertel, Yıldız Ramazanoğlu ve Yusuf Kaplan gibi kıymetli isimlerin Uçakan ve sineması için söyledikleri yer aldı.

  • Şimdiki filmler düşüncesiz
  • Sinemaya 40 yıldır emek veren Uçakan, bugünün sinemasını şöyle değerlendiriyor: “Sinema dili çok değişti. Bizim dönemimizde fikrini sinemayla dışa vurma hareketi vardı. İdeolojik çatışmalar sinemaya da yansırdı. Sinema gişe veya bağımsız filmler diye ikiye ayrılıyor. Ancak ikisinin de ortak yanı fikre ve düşünceye çok fazla yer vermiyor olmaları.”

İSLAMCI DÜŞÜNCEYE BAĞLI

1960’ların sonlarına doğru Uçakan ile tanıştığını söyleyen Atilla Dorsay, “Yazılarıma da dönüp baktığımda şunu fark ediyorum: Sineması gitgide olgunlaşmış ve son filmlerinde ciddi bir sanatsal düzeye erişmiş. Ama onun en takdir edilecek yanı ideolojisine bağlılığı. İslamcı düşünceyi sonuna kadar savundu. Bu bizim sinemamız için önemli. Çünkü bizim sinemamız apolitik kalmış bir sinemadır. Mesela Amerikan sineması son derece Hristiyan propagandası yapmış bir sinemadır. Niçin Türk sineması yapmasın diyordum, o günlerde bile. O bunu yapmayı denedi” yorumunu yapıyor.

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