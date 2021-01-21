Hayat Hamsinin fiyatı düştü balıkçıdan güldüren yorum geldi Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi
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Hamsinin fiyatı düştü balıkçıdan güldüren yorum geldi: Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi

Hamsinin fiyatı düştü balıkçıdan güldüren yorum geldi: Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, havaların soğuması ile birlikte fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsi tezgahlarda sevenlerini mutlu etti. 30 liradan inen fiyat karşısında şaşıran vatandaşların durumunu anlatan balıkçılar, "Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar düştü.
Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar düştü.

Edirne Keşan'da serin havaların etkisiyle, deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bununla birlikte ’denizlerin kuru fasulyesi’ hamsi de su yüzeyine çıkınca bolluk oluştu. Yaşanan hamsi bolluğunun tezgahlardaki etiketlere 15 lira olarak yansımasına vatandaşın tereddütle yaklaştığını söyleyen balıkçı esnafı Miraç Borazan, "İnsanlar şokta şu an, daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi. Fiyat ucuzlayınca biraz geri çekiliyorlar ama hamsimiz tazedir, güvenle yiyebilirler. Zaten insanlar balık alırken mutlaka onun solungaçlarına, pullarına ve gözlerine dikkat etmeli. Mutlaka yiyeceği balığı da incelemeli" ifadelerini kullandı.

'YASAK KALKARSA DENİZ KUDURUR'

Düşen fiyatlarla birlikte, sardalya 15 lira, uskumru 25 lira ve mezgitin 40 liraya satıldığını belirten Borazan, "Karadeniz’de hamsi yasağı var ama Kırklareli’de henüz av yasağı başlamadı. Bu balıklar İğneada’dan geliyor, eğer Karadeniz’de de kalkarsa yasaklar o zaman deniz kudurur" dedi.

Kilosu 10 TL’ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü
GÜNDEM
Kilosu 10 TL’ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü

HAMSİ GARİBANIN YEMEĞİ

"Bu zamana kadar pahalıydı; ama şu an normal. Daha da inmesi gerek 10 lira olmasını da bekliyoruz" diyen Borazan, şöyle devam etti:

  • "Fiyatlar yüksek, sebebini bilmiyoruz ama halkın yiyeceği en ucuz balık olan hamsi pahalı. İnsanlar normal şartlarda alamıyorlar, balıkçılar da fiyatları yüksek tutuyor galiba ama onlara da hak vermek lazım çünkü girdi maliyetleri var. Kalabalık aileler için fiyatların düşmesi çok önemli. 60 lira balığa verince, geriye bir şey kalmıyor. Hani nerede bunun ekmeği, nerede salatası? Millet yetişemiyor bu fiyatlara. Balık güzel, düşünce fiyat da uygun oldu önceki gülere göre. Hamsi 40 liraydı 15 lira oldu. Yanına bir salata yapıp bedavaya karın doyurursun. Bizim gibi fakir fukara için uygun denilebilir fiyatlar. Balıkçının işi çok zor, çünkü ucuz. Hamsi garibanın yemeği. Ben aldım 2 kilo 4-5 kişi karnını doyuracak bununla ama cebinde parası olan diğer balıkları da alacak. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."

Burada hamsi avı serbest: Balıkçılar İğneadaya akın etti
FOTOĞRAF 14
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesi açıklarında avlanıyor.
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Rusya'da havaların soğumasıyla kaçan hamsinin, Karadeniz'de, Bulgaristan üzerinden İğneada'ya akın etmesi üzerine İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ gibi birçok ilden onlarca balıkçı teknesi de bölgeye geldi.
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İğneada'da denize açılan balıkçı teknelerinin hemen hepsi ağlarına takılan tonlarca hamsi ile limana döndü. Avlanan balıklar ise İğneada Limanı'ndan kamyonlara yüklenip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 3 günde hamsi fiyatları da 35 liradan 15 liraya kadar düştü.
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Balıkesir'den avlanmak için İğneada'ya gelen ve yaklaşık 7,5 ton hamsi yakalayan Seyfettin Kara, denizden bol çıkan hamsinin fiyatının 15 liraya düştüğünü söyledi. Vatandaşın bol bol hamsi yiyeceğini belirten Kara, Hamsi bol, fiyatlar halk için uygun. Kasası 100 ve 130 lira arasında satılıyor. Hamsi fiyatları düştü. Vatandaşa kilosu 15- 20 liraya gelir. Halkımız bol bol hamsi yesin dedi.
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Tekirdağ'dan gelerek denize açılan Eyüp Yiğiter, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı vatandaşın hamsi satın almadığını söyledi. Vatandaşın hamsi yemediğine dikkat çeken Yiğiter, Hamsi düne göre bugün denizden az çıktı ama halkımıza sevk edecek kadar tutuldu. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Su Ürünleri Genel Müdürümüz de açıkladı, hamsi balığının avlanma yasağı yok.
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Ama Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bir bölgede olan ince hamsiyi koruyabilmek için 10'ar günlük periyotlarla önlem aldı. İstanbul Boğazı'ndan İğneada'ya kadar olan bolümde avlanma yasağı yok. Marmara Denizi'nde avlanma yasağı yok. Ege'de avlanma yasağı yok. Halkımız bunu yanlış anladı, hamsinin yasak olduğunu düşündü ve hamsi yemiyor dedi.
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Havaların soğuk olduğu Rusya'dan hamsinin kaçarak Türkiye'ye geldiğini, bu nedenle sınırda hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Yiğiter, Rusya'da havaların soğumasıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan hamsi, şu anda bol miktarda üç gündür tutuluyor. Satışı 30- 35 lira olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Ama halkımız şoklu balıktır, düşüncesiyle almıyor. Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum.
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Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım diye konuştu.
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Hamsinin yanlış anlaşılmadan dolayı çok ucuza satıldığını ifade eden balıkçı Selim Karaduman ise Denizde balık çok, onun için balıkçımız rahat. Ama yanlış anlaşılmadan dolayı dün hamsi çok ucuza gitti. Bu bölgede hamsi avlamak serbest. Marmara'da serbest, doğusu yasak. Bunun için yanlış anlaşılmaktan dolayı fiyatlarımızda kırıklık var şeklinde konuştu.
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Burada hamsi avı serbest: Balıkçılar İğneadaya akın etti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
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