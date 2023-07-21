'İkinci mirasımız Kudüs öykü yarışması' için başvurular başladı

16 yıldır Kudüs ve civarındaki Osmanlı mirasının ihyası ve insani yardım faaliyetleri yürüten Mirasımız Kudüs Derneği, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında şiir, karikatür, resim, hikâye ve öykü yarışmaları düzenliyor.

Bu yıl ikincisini düzenlenen “Mirasımız Kudüs Öykü Yarışması” da derneğin kültür sanat faaliyetleri kapsamında yürütülüyor. Yarışmaya katılan hikâyeciler, “Kudüs’te yaşam, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’’nın Kutsiyeti ve Kudüs Tarihi” alt başlıklarına uygun şekilde hikayelerini yazacaklar. Seçici Kurulu’nda Abdullah Harmancı, Ahmet Turgut, Güray Süngü ve Naime Erkovan’ın yer alacağı yarışma için katılım 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.