Hayat İlber Ortaylı 24 saati konuşarak geçirmeyin yalnız kalmayı öğrenin
AKTÜEL

İlber Ortaylı: 24 saati konuşarak geçirmeyin yalnız kalmayı öğrenin

'İdame-i Hayat' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Ortaylı, tüketim anlayışının toplumları bambaşka yerlere götürdüğünü iletti. Ortaylı, "Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin, 24 saati konuşarak geçirmeyin yalnız kalmayı öğrenin" dedi.

AA
Gençlere okulları bittiğinde gezmelerini, dünyayı tanımalarını öneren İlber Ortaylı nasihatlerde bulundu.
Gençlere okulları bittiğinde gezmelerini, dünyayı tanımalarını öneren İlber Ortaylı nasihatlerde bulundu.

Kayseri 4. Kişisel Gelişim Zirvesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki 'İdame-i Hayat' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Ortaylı, ölümlere ve felaketlere yol açan 2. Dünya Savaşı'nın insanlığın hayat tarzında büyük değişimlere yol açtığını söyledi.

Bu dönemden sonra insanların artık diledikleri gibi yaşama krizi içerisine girdiklerini belirten Ortaylı, "İnsanlar tüketim istediler. Avrupa bile kendisini fakir hissetti. ABD'ye özendiler. Bu dönemde büyük göç oldu. Bu süreç Almanya'da 10 sene içerisinde bitti. Fransa'da daha uzun sürdü. İngiltere bile gayri memnun insanların yaşadığı bir memleketti. Buralarda insanlar oturup hiçbir şekilde yaşayamıyorlardı. Göç ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ortaylı: İnsanoğlu açgözlü

Ortaylı, yaygınlaşan tüketim anlayışının toplumları bambaşka yerlere götürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüketimden kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü bu tüketim sizi bambaşka yerlere götürüyor. Yuva kurduğunuzda, çocuk büyüteceğiniz zaman büyük şehirlerde oturmayacak şekilde hayatınızı planlamanızı tavsiye ediyorum. Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin. Dolayısıyla böyle bir planlama yapmanız lazım. Evleneceğiz, pembe panjurlu evde oturacağız hayalinin dışında kırsal alanda oturacağız, yavrularımız orada büyüyecek gibi bir proje artık romantik, komik bir şey değil, düpedüz hayatın realitesi haline gelmiştir. Çünkü insanoğlu bu aç gözlülükle dünyayı çok tahrip etti."

Bu dönemden sonra insanların artık diledikleri gibi yaşama krizi içerisine girdiklerini belirten Ortaylı şu şekilde konuştu:

REKLAM
  • "İnsanlar tüketim istediler. Avrupa bile kendisini fakir hissetti. ABD'ye özendiler. Bu dönemde büyük göç oldu. Bu süreç Almanya'da 10 sene içerisinde bitti. Fransa'da daha uzun sürdü. İngiltere bile gayri memnun insanların yaşadığı bir memleketti. Buralarda insanlar oturup hiçbir şekilde yaşayamıyorlardı. Göç ediyorlardı."

Ortaylı: 24 saat konuşmak anormal bir olay

Gençlere okulları bittiğinde gezmelerini, dünyayı tanımalarını öneren İlber Ortaylı, şunları söyledi:

  • "Bizim milletin çok kötü bir alışkanlığı vardır. İnsan canlısı olmak iyidir fakat 24 saat insanlarla birlikte konuşmak anormal bir olaydır. Kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz. Buna meditasyon derler. İnsanın kendi kendine kalması gibi büyük bir vasıf yok. Bunu bilen milletlerin, böyle bir eğitimi olan toplumların çok geliştiklerini görüyorsunuz. Kukumav kuşu gibi oturup, annenizi, babanızı bile 6 aydan 6 aya görün demiyorum. Bu doğru bir şey değil ama devamlı kabile gibi sabah akşam aynı insanlar, aynı manasız laflarla vakit geçirmek uygar bir davranış biçim değildir."

Alkol yasaklansın diyen Erkan Petekkaya: Bu illetten çok çektim
HAYAT
Alkol yasaklansın diyen Erkan Petekkaya: Bu illetten çok çektim

Trafiği birbirine katan Berkay'dan pişkin savunma
HAYAT
Trafiği birbirine katan Berkay'dan pişkin savunma

Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti
HAYAT
Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti

/**/
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.
Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Göstericilerin örgütlendiği mecralara ateş püskürdü.

Avrupa Baharı

Avrupa Baharı

Facebook, Gezi'de izin verdiği paylaşımları Paris'te engelliyor.
Türkiye silah satışında atağa geçti

Türkiye silah satışında atağa geçti

​Uluslararası kuruluş açıkladı: 2017'de yüzde 24 arttı.
İzmir'de grev: Hayat durdu

İzmir'de grev: Hayat durdu

​İstedikleri zammı alamayan İZBAN çalışanları grevde.
FETÖ'den gözaltında

FETÖ'den gözaltında

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.
Eserinizle gurur duyun

Eserinizle gurur duyun

​F.Bahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.