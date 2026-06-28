İstanbul'da Uluslararası Hadis Meclisi icazet merasimi ile sona erdi

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından uluslararası geleneksel bir ilmî faaliyet olarak organizasyonu üstlenilen Hadis Meclislerinin üçüncüsü tamamlandı. İsmailağa Cemaati lideri Ahmed Fikri Efendi’nin riyasetinde Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii’nde gerçekleştirilen "Sünen-i Ebû Dâvûd Semâ Meclisi", on gün boyunca devam eden yoğun celselerin ardından düzenlenen kapanış programıyla nihayete erdi.

İslam dünyasından geniş katılım

İslam âleminin farklı coğrafyalarından müsnid hadis âlimlerinin iştirak ettiği hadis meclislerinin kapanış ve icazet merasimine, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılanlar arasında; Suriye Evkaf Bakanı Ebu’l-Hayr Şükrî, Suriye Başmüftüsü Usâme er-Rifâî, Şam Müftüsü Şeyh Abdülfettah el-Bizm, Halep Müftüsü İbrahim Şaşu, Suriye Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Ma‘hedü’l-Fethü’l-İslâmî Genel Müdürü Eymen Şabânî ve Câmiu’l-Îmân İlim Merkezi Müdürü Şeyh Muhammed Naîm el-Irksûsî yer aldı.

Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen din âlimleri, Türkiye’deki medrese ve akademi camiasından temsilciler ile çok sayıda din görevlisi de merasimde hazır bulundu. Organizasyon kapsamında, hadis meclislerinin devam ettiği 10 gün boyunca vakıf tarafından katılımcılara ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal ikramlar sunulduğu bildirildi.

Kadın ve erkek katılımcılara icazet takdim edildi

Hadis imamlarından Ebû Dâvûd es-Sicistânî’nin Sünen-i Ebû Dâvûd adlı hadis eserinin baştan sona okunduğu meclisin icazet merasimi, Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Davetli alimlerin ve hocaların hitaplarıyla devam eden programda, müsnid hadis âlimlerine plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Merasim, hadis meclislerini başarıyla tamamlayan kadın ve erkek katılımcılara icazetlerinin verilmesi ve yapılan kapanış duasının ardından sona erdi.

Hadis ilimlerini ihya etmek, rivayet geleneğini yaşatmak ve farklı coğrafyalardaki ilim ehli arasındaki irtibatı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sünnet-i seniyyenin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

"İlmî faaliyetler artarak devam edecek"