Hayat İznikte yeni bulunan lahit heyecanlandırdı
KÜLTÜR SANAT

İznik'te yeni bulunan lahit heyecanlandırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, bir lahit ve mezar odasına daha rastlandı.

Haber Merkezi DHA
Üst kapağı kırılmış lahit.
Üst kapağı kırılmış lahit.

İznik'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkiindeki zeytinlikte, defineciler üst kapağı kırılmış lahit buldu. Bu gelişme üzerine İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.

Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

Kazılar 1 haftadır devam ediyor

Aynı bölgede 1 haftadır devam eden kazılarda arkeologlar bir lahit ve bir mezar odası daha keşfetti. 10 kişilik ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında lahitin üzeri yetkililer tarafından branda ile örtüldü.

Lahit kraliçenin mezarı olabilir

Öte yandan Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General General Lysimakhos, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek şehrin 'Antigonia' olan adını karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdi. O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik’te kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.


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