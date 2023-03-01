KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta 5 bin depremzedeyi ağırlıyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğleden sonra taziye ziyaretinde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. İl Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar, burada Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililere taziye dileklerini iletti. Deprem felaketine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Ersin Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada Kıbrıslı Türkler olarak 6 Şubat’tan bu yana depremin acısını anavatan Türkiye ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Asrın felaketinde on binlerce insanın hayatını kaybederek şehit olduğunu ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Ersin Tatar, “Bu acı öyle bir acı ki; hiçbir zaman unutulmayacaktır. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası vardır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Biz KKTC olarak bu acıyı birlikte yaşadık. Çünkü burada 24’ü voleybol takımında yer alan çocuklarımız ile aileleri ve öğretmenleri ile 35 kişilik kafile Adıyaman’da otel enkazında şehit olmuşlardır. Diğer bölgelerde de bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti” dedi.

Deprem felaketinin ardından KKTC’de yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniyeli vatandaşların yakınlarının Kıbrıs’a geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs’a yerleşen vatandaşlarımızın yakınları da bu depremde vefat etti. Deprem bölgelerinde yaşanan felaketten sonra AFAD ve diğer kuruluşların, yaraların en erken sarılabilmesi için olağanüstü gayretle çalışmasını yürekten kutluyorum. Çünkü enkaz bölgelerinde insan üstü gayret gördük. Türk milletinin ana vatanımızın bu felaketten en erken zaman kurtulması, yaraların sarılması, geleceğe umut ve özgüvenle bakılması ve bu enkazdan güçlü şekilde çıkılması temennimizdir. Bizler Kıbrıs’tan bakınca Anadolu ve Toroslorı görüyoruz. Şu anda da dualarımız sizlerledir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bana verilen bilgiye göre 5 bine yakın depremzedeyi ağırlıyoruz. Onlar şu anda Kıbrıs’ta bizlerin misafiridir. Böyle olması gerekiyordu, bizler Kıbrıs halkı olarak duyarlılığı sürdürmeye devam ediyoruz.”

Kıbrıs'ta büyük bir deprem riski yok

Ersin Tatar, Kıbrıs’ta deprem felaketi yaşanacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını, yaptıkları inceleme ve değerlendirmeler ile böyle bir risk bulunmadığını vurgulayarak, “Kıbrıs’ta 1953 yılında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu, ondan 150 sene önce Gazi Mağusa yakınlarında deniz açıklarında deprem oldu. Ben şiddetli deprem olacağı kanaatinde değilim. Deprem riski Kuzey Kıbrıs değil ama Güney Kıbrıs’ta daha fazla bulunmaktadır. Kıbrıs’ta yapılan binalar ve denetimler, zemin seçimi nedeniyle ben büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum” dedi.

'Adıyaman'daki ölümlerin takipçisi olacağız'

Adıyaman’da otel enkazında kalan 35 kişilik voleybol takımı kafilesinin ölümlerinin Kıbrıs’ta büyük trajediye yol açtığını da dile getiren Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs’ta da evlatlarını kaybeden aileler var. Bizim için Adıyaman’da o otelin altında kalan, hayatlarını kaybeden 24 yavrumuz, öğretmen ve velileri trajedi olmuştur. Ana vatanımızda on binlerce insan hayatlarını kaybetti. Acı acıdır ve hep birlikte yaşıyoruz. Voleybol turnuvasına geldikleri Adıyaman'da vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri bir bakıma Kıbrıs’a ateş bombası şeklinde yansıma yapmıştır. Bu binayla ilgili iddia ve zafiyet olduğu şeklinde yankılar var ve bunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanımız ile görüştüm onun da bu işin takipçisi olacağını, adalet, hukuk neyse mutlaka yerine getirileceği yönünde söz aldım. Bu mesele bizim için önemli ve takipçisi olacağımızı ifade ediyorum” diye konuştu.



