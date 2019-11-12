Hayat Naim SüleymanoğluHasret ve vuslatla geçen bir ömür
SİNEMA

Naim Süleymanoğlu: Hasret ve vuslatla geçen bir ömür

Önce halter sporu için çocukluğunu ve doyamadığı ailesini geride bıraktı; büyüdü şampiyon oldu, bu kez de Bulgaristan’da soydaşlarımıza yapılan, neredeyse hiçbir ülkenin haberdar olmadığı zulmü var gücüyle anlatıp çözüm sağlamak için hayatını hiçe sayarak anavatanı Türkiye’ye iltica etti. Naim Süleymanoğlu’nun kısacık yaşamı hep hasret ve vuslatla geçen bir destandı. Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği, Özer Feyzioğlu’un yönettiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, 22 Kasım’da vizyona giriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naim Süleymanoğlu
Naim Süleymanoğlu

Dünyada, haltere en erken başlama yaşı on dört olarak belirlenmişken daha 10 yaşında mucizesini ortaya koyup ezber bozan Naim Süleymanoğlu, çocukluğunu doya doya yaşayamadan yatılı spor okulunda durmak bilmeden çalıştı.

Hayatı hep hasret ve vuslatla geçen Süleymanoğlu, başarıya giden yolda önce ailesini ve çocukluğunu feda etti. Yıllar geçip Bulgaristan’da soydaşlarımıza yapılan zulüm katlanılmaz boyutlara gelince gözünü kırpmadan tehlikeye atıldı.

Halterde gerçekleştirdiği mucize kaldırışların sadece bir istatistik ya da madalya olarak kalmasına izin vermeyen şampiyon sporcumuz, canını hiçe sayıp çok değerli bir adım attı.

Bulgaristan’da yapılan haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak için ailesi, sevdikleri ve ona sunulan bütün imkanları geride bırakarak anavatanına, Türkiye’ye geldi.

Verdiği özgürlük mücadelesiyle sadece spor tarihinin değil milyonlarca soydaşımızın ve Türk halkının gönüllerinin de şampiyonu oldu.

Times dergisine kapak oldu

Türkiye’ye geldikten sonra sesini yedi düvele duyurmak için sportif başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandıran Naim Süleymanoğlu, ardından Times dergisine kapak oldu. Bir sporcunun hayal bile etmekte zorlanacağı sayısız rekorlarla dolu hayatıysa hep özlem ve kavuşmayla geçti. Küçüklüğünden beri verdiği her kararda ona en büyük destekse hep ailesinden geldi. Belki yan yana değillerdi ama kalpleri hep birbirleri için çarpıyordu.

  • 22 Kasım’da vizyona girecek NAİM filminde, Yetkin Dikinciler ve Selen Öztürk’ü efsanevi sporcumuzun anne ve babası rolünde izleyeceğiz. Minik oyuncu Batuhan Davutoğlu çocukluğuna hayat verirken, genç oyuncu Hayat Van Eck, Naim Süleymanoğlu’nu canlandırıyor.

Yetkin Dikinciler-Selen Öztürk (soldan sağa Süleymanoğlu kardeşler): Denizhan Çakıroğlu (Raim Süleymanoğlu)-Batuhan Davutoğlu (Naim Süleymanoğlu)-Emir Yaman Yılmaz (Muharrem Süleymanoğlu)

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