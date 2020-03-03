O savaşlar kolay kazanılmadı

Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından Çanakkale Savaşı’na gönüllü katılan gençlerin hikayesinin anlatıldığı sinema filmi, 6 Mart’ta seyirciyle buluşacak. “Mendilim Kekik Kokuyor” isimli filmin, Kadir Bozkurt tarafından yazılan senaryosu, “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması”nda birincilik ödülüne değer görüldü. Yapımcılığını Sistem Medya Prodüksiyon adına Kadriye Özden, yönetmenliğini Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun’un üstlendiği filmin sinematografik danışmanlığını da Hakan Kurşun yaptı. Filmin çekimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayın destekleri ile Antalya ve Çanakkale'de gerçekleştirildi.

GURUR VERİCİ BİR ÇALIŞMA

İki yönetmenli filmde, keyifli ve bir o kadar zor koşullarda çekim yaptıklarını belirten Kurşun, “Çanakkale, Türkiye›nin çok önemli bir değeri. Bu eserde çalışmak gerçekten gurur verici. Yönetmeliğini çok severek yaptığım bir iş oldu ve güzel bir iş çıkardık” dedi. Çanakkale Savaşı’nı anlatan çok fazla film olmadığını, daha çok cepheyi anlatan eserlerin çekildiğini aktaran Kurşun, Osmanlı Devleti ve Türkiye için dönüm noktası olan, tarihin en önemli savaşlarından Çanakkale’yi doğru anlatmak için çalıştıklarını söyledi. Kurşun, şunları kaydetti: “Biz bu savaşın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını, insanları nasıl etkilediğini gösteren film yapmaya çalıştık; yani herkes için evrensel bir dil olsun istedik. Savaşın dönemin gençlerine etkilerini gösterdik, insanlık için kötü bir şey olduğuna dikkat çektik ve kazansanız bile üzücü bir durum olduğunu anlatan bir film yapmaya çalıştık. Çanakkale filmlerinin içinde biraz farklı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yeni bir şey yapmanın da heyecanı var. Filmin gençler için çok iyi bir ders olacağını düşünüyorum.”

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GERÇEK BİR HİKAYEYİ ANLATTIK

Filmden bir kare

Kurşun, “Türk tarihi açısından önemli bir savaş, Çanakkale’den bahsediyoruz. Gerçek bir hikaye anlatıyor filmimiz. Çanakkale’de çok hikaye var zaten. 4-5 film değil, yüzlerce film yapılabilecek konular var. O yüzden konu seçiminde Hüseyin Bey uzun seneler uğraştı. Gençlerin savaşa giderken yaşadığı psikolojik durum, savaşın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Oyuncular da çok çalıştı. Çok çalıştırdık. Oyunculuk öyle bir şey ki duyguları, güçlü bir durumu hissettirebilmek zor. Ama bir yere kadar iyi başardığımızı düşünüyorum” diye konuştu.