Hayat Oyuncu Bade İşçilden Büyükadadaki çöp yığınlarına tepki Yolda yürünecek gibi değil
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Oyuncu Bade İşçil'den Büyükada'daki çöp yığınlarına tepki: Yolda yürünecek gibi değil

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Büyükada'da yaşayan annesinin yanına gidince gördüğü çöp yığınları karşısında adeta şoke oldu. Çöplerin toplanmadığını görünce duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren İşçil, "Bu güzelliklere bu yakışmamış. Yolda yürünecek gibi değil" diyerek belediye yetkililerine seslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Bade İşçilden Büyükadadaki çöp yığınlarına tepki: Yolda yürünecek gibi değil
Bade İşçil

Güzel oyuncu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, adanın her köşe başında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

'Burada bugün grev mi var?'

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.


Ada sakinleri de tepkili

Bade İşçil'in bu mesajına Ada'da yaşayan birçok vatandaş da sosyal medyadan, "Belediye hiç bir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.

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