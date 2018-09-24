Hayat Payitaht Abdülhamide yeni oyuncu transfer oldu
SİNEMA

Payitaht Abdülhamid'e yeni oyuncu transfer oldu

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', üçüncü sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak Çukur'da rol alan usta oyuncu Nebil Sayın, Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekrana gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nebil Sayın, Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak.
Nebil Sayın, Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak.

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bölümlerde Gürkan Uygun, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı ve Başak Daşman gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine canlandıran Nebil Sayın katıldı.

Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.

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