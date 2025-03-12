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Poşetin içinden servet çıktı: Tam 250 bin euro değerinde

Poşetin içinden servet çıktı: Tam 250 bin euro değerinde

11:1312/03/2025, Çarşamba
IHA
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Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Bulgaristan’dan giriş yapmak isteyen bir otobüste 250 bin euro değerinde, 4 kilo 974,5 gram külçe altın ele geçirildi.

Gümrük ekipleri, altınları gizli bir bölmede buldu.


Kosova'dan hareket ederek, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden ve içerisinde sürücüyle birlikte 16 yolcusu olan Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geldi. Bulgaristan gümrük yetkililerinin pasaport ve kontrol işlemleri sırasında yolcular, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtiler.

Gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, otobüsün arka kapısındaki fabrika boşluğunda siyah bir poşet bulundu.

Değeri tam 250 bin euro

Bilirkişi raporuna göre poşetlerde külçe halinde toplam 4 kilo 974,50 gram altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin euro olan altının bir Kosova vatandaşına ait olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.



#Kapıkule Sınır Kapısı
#Edirne
#emniyet
#Bulgaristan

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