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Hayat Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı
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Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı

Youtuber Meriç Ezgi, yasadışı yollardan sahiplendiği üçüncü maymuna da el konulduktan sonra tutuklandı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine verildi.

Haber Merkezi AA
Youtuber Meriç İzgi.
Youtuber Meriç İzgi.

Kaçak şekilde maymun beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu: 'Koko', Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi
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İstanbul'da kaçak maymun operasyonu: 'Koko', Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı hayvan edindiği iddiasıyla sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın yaptı. Baskında “Makak” cinsi “Koko” isimli maymununa el konuldu. İzgi'ye işlem yapılırken, yasa dışı yollarla elde ettiği maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Maymunlar yetkililere teslim edildi

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'nin, Sarıyer'deki evine operasyon düzenledi.

  • Baskında Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alınırken makak cinsi maymuna da el konuldu.

Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından gün içinde adliyeye sevk edilecek. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

El konulan maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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