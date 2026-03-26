Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu

09:2126/03/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Şirketlerin toplamda 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Los Angeles Üst Mahkemesi'nde görülen ve sosyal medya devlerinin çocukları kasten platformlara bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan dönüm noktası niteliğindeki davada jüri, Meta ve YouTube'u suçlu buldu.

20 yaşındaki Kaley adlı genç bir kadının, çocuk yaşta bu platformlar nedeniyle anksiyete, vücut dismorfisi ve intihar düşünceleri geliştirdiği gerekçesiyle açtığı dava, teknoloji dünyasında bir "milat" olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme kararının satır başları

Jüri, yedi hafta süren yargılama ve sekiz günlük müzakere sürecinin ardından teknoloji devlerinin ihmalkar davrandığına ve riskleri bildikleri halde kullanıcıları uyarmadıklarına hükmetti.

Kaley'in uğradığı zararda Meta yüzde 70, YouTube ise yüzde 30 oranında kusurlu bulundu.

Jüri; Meta'nın 2,1 milyon dolar, YouTube'un ise 900.000 dolar ek cezai tazminat ödemesini önerdi.

Aynı davada suçlanan Snap ve TikTok, yargılama başlamadan önce davacıyla uzlaşmaya varmıştı.

Şirketlerin savunması ve itirazları

Hem Meta hem de YouTube karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Meta, ergen ruh sağlığının karmaşık bir konu olduğunu ve tek bir uygulamaya bağlanamayacağını savunarak, gençleri koruma konusundaki kayıtlarına güvendiklerini belirtti.

YouTube, platformun bir "sosyal medya sitesi" değil, sorumlulukla inşa edilmiş bir "yayın platformu" olduğunu iddia ederek kararın YouTube'u yanlış anladığını savundu.

Neden bu kadar önemli?

Bu karar, sosyal medya şirketlerine karşı açılmış 1.500'den fazla benzer dava için bir emsal teşkil edebilir. Hukukçular, bu süreci tütün endüstrisinin on yıllar önce yaşadığı "Big Tobacco" anına benzetiyor.

Mahkemede sunulan belgeler, Meta'nın uzmanların uyarılarına rağmen dış görünüşü değiştiren "güzellik filtrelerine" kasten izin verdiğini ortaya koydu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri kullanımın "sorunlu" olabileceğini ancak "klinik olarak bağımlılık yapıcı" olmadığını savunurken; YouTube mühendislik başkan yardımcısı Cristos Goodrow, kendi çocuklarının platformu saatlerce kullanmasının "iyi bir şey" olduğuna inandığını söyledi.

#YouTube
#Meta
#Sosyal Medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
