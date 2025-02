Suriyeli Yusuf’un gözünden Orta Doğu’yu anlamak

Romanın dikkat çeken yönlerinden biri de Yusuf’un taşıdığı umut dolu mesaj. Yusuf’un her türlü zorluğa rağmen imanlı ve dirençli bir şekilde yoluna devam etmesi, Orta Doğu’nun acıları arasında bir ışık yakıyor. İlhan, Yusuf’un hikâyesi aracılığıyla mültecilerin, göçmenlerin ve mazlumların iç dünyasını anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Yusuf’un her yerde aynı soruyu sorması tesadüf değil: “Buralar kimin?” Çünkü geçtiği sınırların ardında ya ölüm ya açlık ya da itilmişlik duygusuyla karşılaşıyor. Ancak tüm bu zor şartlar, onun saf kalbini kirletemiyor. Yusuf, çağımızın adaletsiz yüklerini taşıyanların saf sesi, masum yüzü ve inançlı kalbi olarak okuyucunun zihninde yer ediniyor. On sekiz bölümden oluşan kitap, Yusuf’un 2017’den 2024’e uzanan bir zaman diliminde, Lübnan’dan Suriye’ye, Gazze’den Türkiye’ye kadar süren zorlu yolculuğunu ele alıyor. Bu romanı okurken, Orta Doğu’nun gerçekleriyle yüzleşecek ve Yusuf’un temsil ettiği umuda sımsıkı sarılacaksınız. İyi okumalar!