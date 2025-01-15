Doğaya saklanmış bir hazine

Kamp yapmak, yalnızca bir çadır ve bir uyku tulumu alıp doğada biraz vakit geçirmek midir? Eğer böyle düşünüyorsak, “İsimsiz Maceracı”nın defterini karıştırmak bizi fena halde şaşırtabilir. Geçtiğimiz günlerde Taze Kitap etiketiyle Türkçe olarak okuyucuyla buluşan “Kamp Kitabı - İsimsiz Maceracı’nın Kayıp Defterinden” okuyucuyu ormanlardan dağlara, göllerden nehir kenarlarına kadar doğanın birbirinden farklı manzaralarını keşfetmeye davet ediyor. Kamp yapmanın inceliklerini ve hayatta kalma ipuçlarını gerçek bir maceracının tecrübeleriyle anlatıyor. Bir canlıyla karşılaşmak, yıldızları izlemek, barınak inşa etmek, sal yapmak, ateş yakmak, ıssız bir adada mahsur kalıp hayatta kalmaya çalışmak… Kitabı okudukça kampın ‘doğada vakit geçirmekten’ çok daha fazlası olduğu ve aslında doğadayken başa gelen her şeyin aslında kampın bir parçası olduğunu görülüyor. Bu beklenmedik maceraları yaşarken asla unutulmaması gereken tek bir şey var: Doğayla uyum içinde yaşamak.

“Evren maceraperestlere aittir. Unutma!Yeni dünyaları keşfetmek için önce güvenli limanı terk etmelisin” diyen İsimsiz Maceracı, her fırsatta okuyucuyu doğayı keşfe davet ediyor. Seyahati, en büyük keşiflerin ilk adımı olarak görüyor. Kitabın içerisinde adeta vahşi doğa kampında gerçekleşebilecek her türlü senaryo ele alınıyor. Acil durum kutusu hazırlamaktan son çare yemeklerine, sal yapımından nasıl balık tutulacağına dair pek çok öğreti yer alıyor. Profesyonel kamp malzemeleriniz olmadan elinizdeki imkânlarla yapabileceğiniz araç-gereçleri çizimlerle açık bir şekilde anlatılıyor. Tüm bu öğretiler İsimsiz Maceracı’nın kendi deneyimleriyle birlikte daha da zenginleşiyor.

Teddy Keen’in hazırladığı kitabın hikâyesi aslında bundan tam dört yıl önce bir grup arkadaşıyla birlikte Amazon’da yaptıkları bir yürüyüşe dayanıyor. Keen, bu yürüyüş sırasında ormanın derinliklerinde eski bir kulübeye rastlıyor. Yıllar önce terk edilmiş bu kulübenin etrafına bakınırken devrilmiş paliyelerin altına gömülü, geçen zamanın paslı izlerini taşıyan metal bir kutu buluyor. İçini açtıklarında korunması için plastik poşetlere sarılmış; defterler, günlükler ve doğayla ilgili çizimler önlerine seriliyor. Keşfettikleri bu “İsimsiz Maceracı”nın mirasını iki yıl süren uzun ve titiz bir çalışmayla kitaba dönüştüren Keen, “Notların hepsi özenle hazırlanmıştı. Maceracı, hem dünyanınn dönrt bir yanında yaşadığı maceralarnı anlatmış hem de o anların eskizlerini ve renkli çizimlerini yapmıştı. Bu büyük bir bilgi hazinesiydi. Onu orada öylece bırakamazdık” diyor. Esasında “İsimsiz Maceracı” gerçekte kimdir veya bu hikâyeler tamamen Teddy Keen’in hazırladığı bir kurgu mudur, net bir açıklama bulunmamakla birlikte bu durum kesinlikle kitaba gizemli ve ilgi çekici bir hava katıyor.







