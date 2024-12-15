Filistin’den bir mektubun var!

Jakarta’da yaşayan yazar ve illüstratör Nabila Adani, etrafındaki küçük detaylardan ilham alarak hikâyeler yazmayı ve resimler çizmeyi seviyor. Çocuklar için sanat dersleri veren ve evinin yakınında mini kütüphaneler inşa eden Adani, sanat yoluyla ilham vermeyi ve çocuklara umut aşılamayı hedefliyor. Adani’nin çalışmaları dünyanın dört bir yanında çocuklara ulaştı. Kitapları Fransızca, Arapça, Çekçe ile Türkçeye çevrildi. Yazıp resimlediği son eseri “Merhaba, Ben Filistinli Arkadaşın”, Mukaddes Kutlu’nun çevirisiyle Ketebe Çocuk etiketiyle Türk okurlarla buluştu. Kitap, Filistinli bir çocuğun gözünden umut ve dayanışmanın gücünü anlatan sevgi dolu bir hikâye. Halid adlı Filistinli çocuk dünyayı merak ederken, kendi hikâyesini de okurlarla paylaşıyor.





ELEKTRİK KESİLİYOR

Halid mektubunda aslında Filistin'e davet ediyor okuru ve oradaki günlük hayatın bile çok farklı olduğuna dikkat çekiyor. Küçük çocuk mektubuna şöyle başlıyor:

“Merhaba! Benim adım Halid. Peki ya senin adın ne? Filistin’in Gazze şehrinde yaşıyorum. Seni tanımayı ve hayatına dair her şeyi öğrenmeyi çok isterim. Neler yapmayı seversin? Biz arkadaşlarımla akşamüstleri toplanıp futbol oynamayı çok severiz. Ancak dışarısı bazen bizim için güvenli olmuFilistin’den yor. Öyle zamanlarda odalarımızda saklanıyoruz. Uyku vakti geldiğinde, gözlerim kapanana kadar kitaplarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hikâyeler okuyorum, dua ediyorum ve uzak diyarlara hayallerimle yolculuk ediyorum. Ancak ne yazık ki kitaplarımı her zaman okuyamıyorum; sık sık elektriklerimiz kesiliyor.”





BİZİM İÇİN DUA EDİN

Halid mektubunun devamında savaş nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte gittiği yüzme havuzuna artık gidemediğini ve daha kötüsü temiz su bile bulamadıklarından bahsediyor. Bir çocuğun gözünden Gazze’de yaşananların anlatıldığı mektubun sonu ise şöyle: “Sevgili dostum,

Bizim için dua edebilir, bağış yapabilir ve öğrendiklerini daha fazla insana ulaştırabilirsin. Filistin’i unutturmamak çok önemli.

Unutma,

Eğer hepimiz yapabileceğimizin en iyisini yapar ve Filistin’i hatırlamaktan vazgeçmezsek, Filistin özgür olacak. Ve Filistin özgür olduğunda, tüm dünya da özgür olacak.

Sana kocaman sarılıyorum.

Gazzeli dostun Halid Filistin”

Çocuklara yine bir çocuğun ağzından anlatılan hikâye oldukça etkili. Her gün ekranlarda gördüğümüz Gazze'de yaşananları çocuklarına doğru bir dille anlatmak isteyecek ebeveynlerin de okuyacağı bir kitap aslında.

İyi okumalar!



