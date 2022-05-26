Tibor Pleiss'ın boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da konuşmasında, Anadolu Efes'in Türkiye'yi en iyi şekilde dünyaya tanıttığını düşündüğünü belirterek, \"Huzurunuzda herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin de bu kadar yakından takip etmeniz, her maçtan sonra direkt telefonla aramanız, hatta son final maçından sonra o şeyde hemen benim telefonum kapalıydı, Genel Menajerimiz Alper'e dedim ki 'Sakın telefonunu kapatma, mutlaka Cumhurbaşkanımız arayacaktır'. Hakikaten 30 saniye sonra bana telefonu getirdi, ben de mesajlarınızı oyuncularıma ilettim. Sizin bu denli yakın takip etmeniz de bizi gerçekten çok mutlu ediyor.\" dedi.<br><br>