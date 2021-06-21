Tüp bebek olarak doğduğu merkezde hemşire oldu: Hikayesiyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut oluyor

İstanbul'da yaşayan Nazmiye ve Sedat Çatuk çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ailenin evlat özlemi evliliklerinin 21'inci yılında 4'üncü tüp bebek denemesinde son buldu. Tedavi sonrası ailenin, ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. İkiz kızlardan biri olan Naz Çatuk, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamladı ve doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak çalışmaya başladı.

Kendi hikayemi örnek gösteriyorum

Merkezde çocuk sahibi olmak isteyen ailelere hikayesiyle de umut olan Naz hemşire, "Çocukken tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğimi bilsem de bunun anlamını fazla bilmiyordum. Biraz daha büyüyüp mesleğin içine girince anlamaya başladım. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Burada ailelere umutsuz olmamaları gerektiğini anlatıyorum. Kendi hikayemi örnek gösteriyorum. Aileleri motive etmek benim için çok önemli" dedi.

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DHA

"HER AİLENİN MÜCADELESİNDE ANNEM VE BABAMI GÖRÜYORUM"

Anne ve babasının 21 yıl boyunca yaşadığı zorlukları şimdi daha iyi anladığını belirten Naz Çatuk, "Her ailenin mücadelesinde kendi annem ve babamı görüyorum. Onların 21 yıl öncesinde yaşadıklarını daha iyi anlıyorum. Bu benim için farklı bir duygu. Bu alanda ne kadar iyi işler yapmak ilerlemek istiyorum. İkizim de şu an okuyor ve o da embriyolog olarak burada çalışacak. İnşallah seneye beraber çalışacağız. Onunla çalışmak benim için apayrı bir duygu olacak. Bu ekiple mesleğimi yapmak gurur verici. Ne tür aşamalardan geçtiğimi de öğrendiğim için annem ve babama bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA

"EVE HER GELDİĞİNDE BİZE BİR KERE DAHA TEŞEKKÜR EDİYOR"

Hasretle beklediği kızının başarısıyla gururlandığını belirten anne Nazmiye Çatuk ise "Hasretle bekledik ve 12 yıl sonra kızlarım dünyaya geldi. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Allah olmayanları da sevindirsin. Şu an 12 yıl önce tedavi olduğumuz merkezde hemşire olarak çalışıyor. Akşam eve her geldiğinde 'anne size bir kere daha teşekkür ediyorum' diyor. Çünkü burada bizim geçtiğimiz süreçleri gördü ve daha iyi anladı. İkizi de inşallah onunla çalışacak. Naz'a her zaman ailelere umut olmasını, kendi hikayesini anlatmasını söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA

Zorlu bir tedavi süreci sonrası 21 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan baba Sedat Çatuk da "Kesinlikle zorlu bir süreçti. 21 yıl önce başarı şartları çok daha düşük, maliyet çok daha yüksekti. Bu bizi baya bir etkiledi. Ama çok şükür mutlu sona ulaştık. Kızlarımız şu an kocaman oldu ve doğdukları yerde işe başladılar. Gurur duyuyoruz çocuklarımızla" dedi.

FOTOĞRAF 17 Tedavileri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam eden Derman ve Yiğit için hastanenin spor salonunda sürpriz yaş günü partisi yapıldı. Basın mensuplarının ilgisini karşılıksız bırakmayan Derman, bazen yürüyerek bazen de koşarak objektiflere poz verdi. Yiğit de ebeveynlerinin kucağında olup bitenleri ilgiyle izledi. Kucaklarındaki Derman ve Yiğit ile kameraların karşısına geçen Evrensel çifti, ikizler için hazırlanan pastanın mumlarını birlikte söndürdü. Anne Fatma Evrensel, geçen sürecin çok zor olduğunu dile getirerek, Zor günleri atlattık. Tedavilerimize devam ediyoruz. Fizik tedavide bir hayli ilerleme oldu. dedi. Fatma Evrensel, geçen yıl ile karşılaştırıldığında ikizlerin durumunun çok farklı olduğunu, geçen süreçte çok ilerleme kaydettiklerini söyledi. Baba Ömer Evrensel de ikizlerin herhangi bir problemlerinin bulunmadığını belirterek, tedavilerinin sürdüğünü anlattı. Baba Evrensel, Zamanla bütün problem ve sıkıntıları atlatacağız. Geçen yıl ile arada çok fark var, geçen yıl geldiğimizde çocuklarımız yürüyemiyordu. Şimdi bir yıl içerisinde Yiğit kendini toparlamaya başladı, oturabiliyor. Derman yürüyebiliyor, kendi işlerini kendi halletmeye çalışıyor. Biraz daha zamanımız var. İnşallah bu süreci de atlatacağız. diye konuştu. Tedavileri sürecek <br> <br> İkizlerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Yiğit ve Derman'ın yaş günlerini kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır ikizlerle beraber olduklarını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti: <br> <br> Oldukça zorlu süreçler atlattık. Bu delikanlılar, her ikisi de anne babasının yanlarında çeşitli cerrahiler geçirdiler yurt dışında. Daha sonra tedavi süreçleri hastanemizde yürütülmekte, halen devam ediyor. Mutluluk verici, oldukça iyi düzeydeler şu an, beklediğimizden daha hızlı gidiyorlar. İngiltere'deki doktoruyla da sürekli temas halindeyiz, o da gelişmelerden oldukça mutlu. Kolektif bir rehabilitasyonu gerektiriyor bu süreç. Hekim takipleriyle beraber, fizyoterapisi ayrı, ergoterapisi ayrı, dil konuşma terapisi ayrı şekilde götürülüyor. Normal yaşıtlarıyla fizyolojik olarak eşit olacak şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bu, devam edecek. İnşallah daha güzel günlerinde, yaş günlerinde beraber olma fırsatı olacak bizlerin de. Bu konuda umutlu ve mutluyum. Allah'a çok şükür, geldiğimiz nokta bizim için oldukça başarılı denebilecek bir nokta. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürekli yakından takip ediyor her iki delikanlının gelişmelerini. Kendisine sürekli bilgi veriyoruz. Doğum gününden de haberdar. Bu süreçte hiçbir zaman yakın ilgilerini esirgemediler. Yakından takip ettiler, bütün gelişmelerden de bizzat kendilerini bilgilendiriyoruz. Londra'daki 3 büyük ameliyatla başları ayrılmıştı <br> <br> Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizleri çeşitli hastanelerde tedavi görmüş, Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek tedavileriyle ilgili süreci yakından takip etmişti. Siyam ikizlerinin ameliyatı, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde bu alanda deneyimli, 3 kez benzer ameliyat yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilmişti. Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından yapılan 3 büyük operasyon sonucu yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran 2020'de Türkiye'ye dönmüştü. İkizlerin tedavisi o tarihten itibaren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor. Kafaları yapışık dünyaya gelmişlerdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde operasyonla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında Üç yıl önce kafaları yapışık dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit tedavi gördükleri hastanede 3'üncü yaş günlerini kutladı. BiP'te paylaş

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