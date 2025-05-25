İspalya nedir? 25 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve doğru cevabı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1145. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yarışmada sorulan İspalya nedir? sorusu ise merak uyandırdı. İşte 25 Mayıs 2025 tarihli sorunun doğru cevabı.
ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşamki 1145. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada sorulan bir soru ise kafaları karıştırdı. İşte Milyoner'deki o sorunun yanıtı.
A: Elektrik sigortası
B: Bitkilerin tutunduğu sırık
C: İtalya-İspanya sınırında bir bölge
D: Kremalı bir tür makarna
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.