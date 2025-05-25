İspalya nedir? 25 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve doğru cevabı

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışması bu akşamki 1145. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada sorulan bir soru ise kafaları karıştırdı. İşte Milyoner'deki o sorunun yanıtı.