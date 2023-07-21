İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Adalet TYT 110/113 349,98 394.945
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 316,39 638.254
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500/513 309,77 699.958
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 160/164 305,37 743.941
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 299,21 809.340
Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 293,85 869.402
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 500/513 291,37 898.568
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 284,09 988.332
E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 500/513 281,79 1.018.183
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 281,64 1.020.208
Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 800/820 281,37 1.023.788
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 280,95 1.029.501
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2200/2255 271,34 1.163.398
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 3000/3075 267,22 1.225.077
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 264,53 1.266.626
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000/1025 263,6 1.281.203
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 259,76 1.343.381
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1000/1025 258,08 1.371.334
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 257,49 1.381.169
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800/820 256,28 1.401.822
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200/2255 254,01 1.440.991
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 800/820 252,92 1.460.257
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450/462 252,62 1.465.533
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000/2050 251,33 1.488.588
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/10 504,6 933
Hukuk EA 500/513 463,34 5.405
Hukuk (İÖ) EA 340/349 450,12 8.611
Psikoloji EA 100/103 440,1 12.110
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 30/31 433,3 15.584
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30/31 426,47 20.799
İşletme (İngilizce) EA 100/103 396,98 62.995
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 389,35 77.640
İktisat (İngilizce) EA 150/154 382,53 91.813
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 375,09 108.452
İşletme EA 85/88 368,96 123.235
İşletme EA 110/113 362,46 140.201
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120/123 361,31 143.275
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100/103 361,04 144.011
İktisat EA 220/226 350,2 175.693
Sosyoloji EA 80/82 347,59 184.026
İşletme EA 280/287 341,81 203.588
İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 336,4 223.663
Lojistik Yönetimi EA 70/72 336,31 223.986
Maliye EA 110/113 332,62 238.806
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20/1 329,75 250.723
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 321,88 286.187
Felsefe EA 80/82 320,32 293.832
Ekonometri EA 100/103 319,77 296.642
Turizm İşletmeciliği EA 75/77 314,83 321.843
Klasik Arkeoloji EA 60/62 303,27 388.747
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80/82 301,56 399.692
Antropoloji EA 60/62 299,74 411.658
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 25/26 297,39 427.556
Bilim Tarihi EA 80/82 293,55 454.217
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50/52 293,36 455.603
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 50/52 287,68 498.703
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300/308 275,65 601.202
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500/1538 270,55 649.609
İşletme (Açıköğretim) EA 250/257 267,07 684.703
Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300/308 265,15 704.709
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200/205 264,48 711.802
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200/205 264,37 713.030
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250/257 264,07 716.253
İktisat (Açıköğretim) EA 150/154 259,57 765.091
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300/308 259,55 765.338
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 150/154 254,58 822.241
Felsefe (Açıköğretim) EA 150/154 254,41 824.279
Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150/154 237,73 1.037.057
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800/820 235,46 1.068.213
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 10/— – —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp (İngilizce) SAY 60/62 531,59 2.712
Tıp SAY 280/287 526,92 4.030
Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30/31 510,81 11.101
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 499,25 18.053
Diş Hekimliği SAY 160/164 494,74 20.960
Eczacılık (İngilizce) SAY 40/41 484,73 28.137
Eczacılık SAY 150/154 466,18 42.863
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 439,06 66.438
Mimarlık SAY 80/82 425,82 78.929
Hemşirelik SAY 60/62 381,52 128.363
Matematik SAY 110/113 377,92 133.085
İç Mimarlık SAY 60/62 371,68 141.706
Fizik (İngilizce) SAY 40/41 345,87 183.388
Kimya SAY 50/52 341,25 192.103
Biyoloji SAY 100/103 334,51 205.785
Fizik SAY 60/62 311,64 259.888
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 75/77 308,57 268.406
Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 301,61 288.618
Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY 50/52 288,37 332.330
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150/154 244,91 558.315
Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 207,25 968.111
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tarih SÖZ 90/93 425,31 7.810
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90/93 402,03 20.947
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90/93 399,75 22.881
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30/31 392,19 30.346
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30/31 388,76 34.259
İlahiyat (Arapça) SÖZ 25/26 386,46 37.136
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 380,47 45.373
İlahiyat SÖZ 160/164 376,72 51.165
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 375,98 52.418
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 374,98 54.078
Gazetecilik SÖZ 100/103 374,38 55.137
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 367,95 66.853
İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 365,91 71.041
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 362,4 78.586
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 346,23 122.349
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 327,43 194.506
Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 304,02 326.244
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150/154 294,12 396.819
Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000/1025 262,64 681.131
Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500/1538 248,79 832.352
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 472,39 5.467
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90/93 459,43 7.661
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) DİL 40/41 439,07 11.986
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 438,2 12.194
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 50/52 434,15 13.215
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) DİL 30/31 433,96 13.275
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 60/62 428,05 14.864
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 426,86 15.212
Dilbilimi DİL 60/62 421 16.903
İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 419,79 17.281
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 416,15 18.434
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 395,84 25.269
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 30/31 389,8 27.422
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 381,9 30.317
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 372,88 33.628
Leh Dili ve Edebiyatı DİL 35/36 360,05 38.408
Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 30/31 359,8 147.444
Coğrafya SÖZ 100/103 359,26 85.821
Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL 25/26 354,8 40.453
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 352,89 41.137
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 319,89 54.290
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 309,78 58.494
Hititoloji DİL 40/41 309,71 58.527
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 260,89 80.046
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 236,25 92.381