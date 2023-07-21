Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak kazandı. Marmara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. ÖSYM her sene üniversite sınavının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayımlıyor. Peki, 2023 Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?