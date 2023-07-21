YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, okul öncesi öğretmenliği bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 özel ve kamu üniversiteleri okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.