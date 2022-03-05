​Kabine ne demek? Kabine sistemi nedir? Kabine değişikliği ne oluyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı tüm dünyanın ana gündemiyken değişecek kabine sisteminde bütün gözler kabinenin ne olduğuna, kabine sisteminin ne demek olduğuna çevrildi. Peki kabine ne demek;

KABİNE

Kabine veya Bakanlar Kurulu olarak ifade ettiğimiz sistem, Başbakan'ın bakanlarla birlikte hükümet adına siyasi kararlar verdiği, politikaları belirlediği bir kuruldur.

Bakanlar Kurulu veya kabinenin kararları başbakan için tavsiye niteliğindedir.

KABİNE HÜKÜMETİ SİSTEMİ NEDİR?

Mecliste en çok milletvekili bulunan parti liderinin Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildiği, bakanların başbakan tarafından belirlenip cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı hükümet şekline Kabine Hükümeti Sistemi denir.

Kabine veya bakanlar kurulu; Başbakan'ın bakanlarla birlikte hükümet adına siyasi kararlar verdiği, politikaları belirlediği bir kuruldur.





KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulmasının gündeme gelmesi ve bazı bakanların kabine içerisinde yerlerinin değiştirilmesi anlamına gelir.

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