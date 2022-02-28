Türkiye boğazları kapatacak mı? Erdoğan açıkladı!

Rusya Ukrayna savaşı ile beraber boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması konusu da gündemdeki yerini aldı. Uluslararası kamuoyunda merakla beklenen kararın bugün kabine toplantısına da konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin boğazlar konusundaki kararını açıkladı. Peki, Türkiye boğazları kapatacak mı?
TÜRKİYE BOĞAZLARI KAPATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Rusya Ukrayna krizindeki boğazların durumuna ilişkin Erdoğan'ın açıklamaları...
- "Ukrayna krizinde dünyanın takındığı dirayetsiz tavrı ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Biz ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz.
- Milli çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz. Montrö Sözleşmesi'nin verdiği yetkiyi de kullanmakta kararlıyız."