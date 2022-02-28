Türkiye boğazları kapatacak mı? Erdoğan açıkladı! Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında gündeme gelen Türkiye'nin Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma seçeneği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu anlamda "Boğazlar kapatıldı mı, Türkiye Rus Gemilerine boğazları kapatacak mı, son durum ne? İstanbul ve Çanakkale boğazı kapandı mı?" sorusu bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Türkiye boğazlar konusunda hangi kararı alacak?

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