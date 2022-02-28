Özgün Türkiye boğazları kapatacak mı? Erdoğan açıkladı
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Türkiye boğazları kapatacak mı? Erdoğan açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında gündeme gelen Türkiye'nin Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma seçeneği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu anlamda "Boğazlar kapatıldı mı, Türkiye Rus Gemilerine boğazları kapatacak mı, son durum ne? İstanbul ve Çanakkale boğazı kapandı mı?" sorusu bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Türkiye boğazlar konusunda hangi kararı alacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğazlar kapatılacak mı? Erdoğan açıkladı!
Özgün

Rusya Ukrayna savaşı ile beraber boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması konusu da gündemdeki yerini aldı. Uluslararası kamuoyunda merakla beklenen kararın bugün kabine toplantısına da konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin boğazlar konusundaki kararını açıkladı. Peki, Türkiye boğazları kapatacak mı?

TÜRKİYE BOĞAZLARI KAPATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Rusya Ukrayna krizindeki boğazların durumuna ilişkin Erdoğan'ın açıklamaları...

  • "Ukrayna krizinde dünyanın takındığı dirayetsiz tavrı ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Biz ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz.
  • Milli çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz. Montrö Sözleşmesi'nin verdiği yetkiyi de kullanmakta kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

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