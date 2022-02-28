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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler var.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

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TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gitmeye devam ediyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gitmeye devam ediyor. <br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.<br>
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Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden olmuştu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br><br>
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Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br><br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gitmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya gitmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.


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