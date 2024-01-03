Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Buna göre kimlik yenileme ücretleri yeni yılda artış gösterecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.
2024 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH OLACAK MI?
Kimlik yenileme için herhangi bir süre bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;
> Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
> Bir adet biyometrik fotoğraf
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?
Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:
> Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
> Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından
> PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.
E-DEVLETTEN KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?
E-devletten randevu alınacak ise işlem sırası şu şekildedir.
> Şifrenizle e-devlet adresine girilir.
> Arama kısmına kimlik yenileme yazılır.
> T.C. kimlik kartı başvurusu kısmına girilir.
> Sistem nüfus müdürlüğüne yönlendirme yapacaktır.
> Yeni başvuru tıklanarak ekranda çıkan metin onaylanır.
> Ekranda çıkan il ve ilçelerin hangi nüfus müdürlüğüne gidilecekse tercih edilir ve devam et kısmına basılır.
> Kişi; kim için randevu alacaksa o kişiler seçilir ve devam et bölümüne basılır.
> Gidilecek saat de seçilerek işlem tamamlanır.