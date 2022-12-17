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Kış depresyonu nedir, neden olur? Nasıl önlemler alınır?

Kış depresyonu, aşırı uzun ve karanlık günlerden dolayı oluşan depresif bozukluk olarak tanımlanabilir. Bu bozukluk genellikle kış aylarında veya yılın diğer zamanlarında da görülebilir ancak kış aylarında daha sık görülür. Kış depresyonu belirtileri, özellikle gündüzleri oluşan enerji eksikliği, uyku problemleri, düşük motivasyon ve anksiyete gibi duygusal ve davranışsal değişiklikler olabilmektedir. Uzmanlar kış depresyonun kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü bildiriyor. Peki kış depresyonu belirtileri neler? Depresyona ne iyi gelir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kış depresyonu nedir, neden olur? Nasıl önlemler alınır?
Kış depresyonu

Kış aylarının gelmesi ve gün ışığı oranının azalmasıyla birlikte, uzmanlar vatandaşlara kış depresyonu uyarısında bulundu. Konuyla ilgili Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul ve Uzman Psikolog Arzu Hamurcu önemli bilgiler verdi.

KIŞ DEPRESYONU NEDEN OLUR?

Kış depresyonunda insanların gündelik hayatlarına devam edemeyebileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, “Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinen kış depresyonu mutsuzluk, bıkkınlık, yaşamdan zevk alamama ve işlevsellikte bozulma olarak kendini gösterir. Burada kastettiğimiz şey de kişinin gündelik hayatına devam edememesidir. Sonbahar döneminde başlayan bu depresyon kış aylarında da devam eder. Bunun en önemli sebeplerinden birisi gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı, serotonin dediğimiz aynı zamanda da mutluluk hormonu olarak da bilinen hormonun sentezlenmesini sağlar. Ancak kış aylarında gündüzlerin kısa, gecelerin uzun olmasıyla birlikte gün ışığından mahrum kalıyoruz. Bu da depresyonu tetikler hale geliyor. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür hatta 2 katıdır” dedi.

KIŞ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELER?

Sonbahar ve kış aylarının insanlar üzerinde birçok etkisi olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu da, “Sonbahar ve kış aylarının sadece doğa üzerinde değil, aslında insanlar üzerinde de birçok etkisi olduğu gözlemleniyor araştırmalarla. Zaten doğa üzerinde baktığımızda yaprakların dökülmesi, havanın değişmesi aslında insanlar üzerinde birçok psikolojik etki barındırıyor. Biz bunu kış depresyonu diye adlandırsak da mevsimsel duygu durum değişiklikleri de diyebiliriz. Bunun belirtileri arasında yüksek bir isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, iştahta azalma ya da artış gibi birçok belirti hakim olabilir. Bu belirtilere ek olarak da hevesle başlanılan işin devamını getirememek, odaklanmada problemler, uykuda ciddi problemler, günlük hayat akışında ciddi bozulmalar gibi birçok problem yaşanabilir. Bunun bir mevsimsel dönem olduğunu tekrardan hatırlatalım. Eğer bu dönem uzun süre devam ediyorsa bir uzman yardımı ile daha rahat atlatılabilir. Bu süreçte Kasım ayından genelde Mart ayına kadar genelde daha çok isteksizlik, düşüncelerde değişmeler, konsantrasyon bozuklukları gibi belirtilerle bu süreç geçiriliyor olabilir” dedi.

KIŞ DEPRESYONUNA NE İYİ GELİR?

Sevim Buzkan Ertuğrul, dönemi atlatmanın en önemli yolunun egzersiz olduğunu söyleyerek “Bu depresyondan kurtulabilmek için bu dönem içerisinde yapılabilecek en önemli şey egzersizdir. Çünkü egzersiz, harekete geçme durumu serotonin hormonunu destekleyecek türde bir aktivitedir. Bunu yaptığımızda gerçekten kişi kendini daha mutlu ve depresyonla mücadele eder hale getirebilir. Uyku düzenimize dikkat etmek lazım. Uyku vital bir bulgudur ve bu bulgu ne kadar iyi ve düzenli olursa kendimizi depresif açıdan daha iyi hisseder hale geliriz. Aynı zamanda da beslenme düzenimize dikkat etmek lazım. Bu dönem içerisinde rutinleri bozmamamız gerekiyor. Hayatımızda yaptığımız genel eylemlerin devamını getirmek gerekiyor. Bol bol dışarı çıkmamız lazım. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, hava almak, özellikle gündüzleri dışarı çıkmak, gün ışığından ufak da olsa yararlanmak iyi gelecektir. Bunlara rağmen hala geçmeyen bir depresif belirti varsa, uzadıysa mutlaka uzmanından yardım almak gerekir” ifadelerini kullandı.

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, kış aylarında gün ışığının azalmasıyla melatonin hormonunun daha fazla salgılanacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu dönemlerde hava durumu değişikliğinden, yani gün ışının azalmasından dolayı mevsimsel duygu durum bozukluğuyla adlandırdığımız melatonin hormonunun daha fazla salgılandığı bir dönem oluyor. Daha karanlık ortamlarda salgılanan bu hormon, bizde uyku isteksizliği, iştahsızlık yada iştahta artış veya sürekli uyku hali getiren bir hormon aslında. Bu durumlarda pozitif olan şeylerle, bedeni ve ruhu besleyebiliriz. Bunlarla birlikte renkli kıyafetler giyinerek, içinde bulunulan ortam renkli hale getirilebilir. Ekstra renklerle psikoloji de duygu durumu da ekstra yükseltilebilir. Kış ayları yeni hobiler edinebilmek için çok güzel bir dönemdir. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle uzak kalınmamasını tavsiye ediyorum. Özellikle gün içerisinde evde ve işten sonra da aynı ortamlarda çok fazla durmamaya özen gösterilmeli. Zaten kış aylarının getireceği monotonluk psikolojide bir değişim oluşturacağı için, bu aylarda sosyal aktivitelerle ve çevreyle güzelleşebilir.”

Depresyon tedavisi nasıl olmalıdır?
FOTOĞRAF 9
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Depresyon bireylerin düşünme, hissetme ve davranış süreçlerini olumsuz bir biçimde etkileyen ciddi tıbbi bir hastalık biçiminde tanımlanabilmektedir. Kişinin sürekli üzüntü içerisinde olması hayattan zevk alamamasına yol açan depresyon insanda bazı fiziksel ve duygusal belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Depresyon özellikle insanların ruh halini tanımlayan bir sözcüktür. Aynı zamanda psikiyatrik bir bozukluğu tanımlamak amacıyla da kullanıldığından zamanla hastalık adını almıştır. Bireyler için bu kavram kullanıldığında kişinin ruhsal çökkünlük halinde olduğu düşünülmektedir.
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Depresyonda olan birey kendisini duygusal olarak üzgün, kederli, ümitsiz, yetersiz ve değersiz hissedebilmektedir. Hatta depresyon sürecinde birey davranış olarak kendisini toplumdan soyutlayabilmektedir. İçine kapanabilir, giderek durgunlaşabilir hayatın içerisinde yaşadığı durumlardan ötürü zevk alamayabilir ve isteksiz olabilir.
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Bedensel belirtilerinde ise uyku ve iştah problemleri yaşayabilir. Depresyon ve üzüntü birbirine karıştırılmamalıdır ​Bireylerin hayatın doğal akışı içerisinde üzücü olaylar karşısında üzülmeleri gayet normal bir süreçtir. Gündelik hayatın içerisinde bireyler kendilerini moralsiz, mutsuz, karamsar veya üzgün hissedebilmektedir. Fakat depresyon üzgün hissetmekten daha farklı süreçleri içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla depresyon ve üzüntüyü birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Hayat içerisinde yaşanan bazı süreçler üzüntüyü meydana getirebilmektedir. Sonuçta hayatın bize her daim mutlu olmak ile ilgili bir vaadi yoktur.
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Depresyonun belirtilerini incelemek bu süreçte üzüntü ile arasındaki farkı anlamaya yardımcı olabilecektir. Depresyon belirtileri arasında; sürekli üzgün hissetmek, günlük aktivitelerde ilgi ve zevk kaybı, bireyin aşırı yeme ihtiyacı ya da iştahsızlık, uyku ile ilgili problemler, sürekli uyumak, uyumada zorluk yaşamak gibi sürekli yorgun hissetmek, konuşmada ve hareketlerde yavaşlık, değersiz ve suçlu hissetmek, konsantrasyon kaybı, karar vermede zorluk ve intihar eğilimleri görülebilmektedir. Dolayısıyla bireylere depresyon tanısı konulabilmesi için yukarıda belirtilen semptomların en az 6 ay devam etmesi gerekmektedir. Depresyon bireylerde her yaş döneminde görülebilmektedir. Gündelik yaşamda morali bozulan birey olumlu bir durum oluştuğunda kendisini iyi hissedebilmektedir. Fakat depresyon tanılı birey olaylar karşısında kendisini daha iyi hissetmez. Dolayısıyla belirtildiği gibi gündelik yaşanan, hayatın içerisinde meydana gelen olağan durumlara karşı gösterilen umutsuzluk hallerini depresyon olarak tanımlamak hatalı bir yaklaşım olabilmektedir.
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​İnsanlarda depresyon görülme nedenleri arasında psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin rolü olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerden her biri depresyona neden olabilmektedir.
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Bireylerin erken zamanda ebeveynlerinden birini kaybetmesi, sevdiği bireylerden ayrılma ya da sevdiği birinin ölümü, madde kullanımı, boşanma, travmatik bir çocukluk geçirme ya da travmatik bir olay yaşama, ailede depresyon geçmişinin varlığı, bazı ilaçlar ve hastalıklar depresyon geçirme riskini artırabilmektedir.
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Depresyonun farklı türleri vardır. Bunlar; hafif depresyon, orta şiddette depresyon ve ağır (majör) depresyon biçiminde ayrılmaktadır. Bireylerin hayatını farklı şekillerde etkileyen depresyon bazı durumlarda belirtilerin birden şiddetini artırması ve sonra yatışmasıyla devam etmektedir.
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Depresyon ciddi bir hastalıktır ​Depresyon tedavisinde insanın ruh hali ve duygu durumunu etkileyen yaşanan olayların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Çağımızda insanların genellikle kendini üzgün ya da depresyonda hissettiği görülebilmektedir. Zor yaşamlar, hayat mücadelesi içerisinde kişilerin aşırı mutsuz, aşırı üzüntü içerisinde olması kendini değersiz hissetmesi gibi durumlar da kişilerin depresyon tedavisi alması gerekebilmektedir. Özellikle, ağır depresyon sürecinde uzman doktorlarca teşhis ve tedavinin yapılması gerekmektedir çünkü ağır depresyon ciddi bir hastalıktır. Tanısı ve teşhisi uzman doktorlarca belirlenen depresyon tedavisinde antidepresan ve alternatif ilaçlar kullanılabilmektedir. İlaç tedavisi psikiyatri alanında uzmanlaşmış hekimlerce uygun dozlarda verilmektedir. Ağır depresyon tedavisinde psikoterapinin rolü de önemlidir. Özellikle ilaç ve psikoterapinin beraber kullanıldığı bütüncül tedavinin uygulanması gerekmektedir. İlaçların yanı sıra uygulanan psikoterapi ile bireyi olumsuz düşünce ve davranışlardan uzaklaştırmak ve bireyin yaşamda daha aktif olması amaçlanmaktadır. Hafif ve orta şiddetteki depresyonun teşhis edilmesi zordu çünkü belirtileri hasta ve yakınlarını rahatsız etmemektedir. Kısaca depresyon psikiyatrik hastalıklar içerisinde en yaygın olan hastalıklardandır. Doğru tanınıp, etkili tedavi yöntemleri kullanıldığında sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Depresyon tedavisi nasıl olmalıdır?
Depresyon bireylerin düşünme, hissetme ve davranış süreçlerini olumsuz bir biçimde etkileyen ciddi tıbbi bir hastalık biçiminde tanımlanabilmektedir. Kişinin sürekli üzüntü içerisinde olması hayattan zevk alamamasına yol açan depresyon insanda bazı fiziksel ve duygusal belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.


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