KOBİ belgesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için önemli bir belgedir. Bu belge, işletmelerin resmi işlemlerde mali durumlarını bildirmek amacıyla aldıkları ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından verilen bir belgedir. İşletmelerin, vergi borçları, adres bilgileri, ailevi durumları ve banka hesapları gibi bilgileri bu belgede yer alır. KOBİ belgesi, işletmelerin KOBİ statüsünde olduklarını kanıtlamak ve çeşitli teşviklerden yararlanabilmek için gereklidir​​. Peki KOBİ vasfı belgesi nasıl alınır?

KOBİ VASFI BELGESİ NASIL ALINIR?

KOBİ vasfı belgesi yani kısaca KOBİ belgesi olarak da ifade edilen bu belgeye, E-Devlet üzerinden kolayca sahip olunabiliyor.

İşte KOBİ vasfı belgesini almak isteyen işletme sahipleri için adım adım talep ekranı;

- E-devlet üzerinden KOSGEB’e giriş yapın.

- Arama kısmına, “İşletme sınıfı ve KOBİ vasfını belirten belge talebi” yazın ve aratın.

- Kimlik bilgilerinizle giriş yaptığınızda, KOBİ belgesini alabilirsiniz.

KOSGEB KOBİ BEYANNAMESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Türkiye’de faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler

NACE kodunda yer alan ve desteklenen işletme sektörleri

250 kişiden az çalışana sahip olmak

Net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 TL veya daha az olmak

İşletmenin bağlı olduğu sektörde sınırlılıkları aşmamak

KOBİ BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kobi belgesi almak için KOSGEB tarafından istenilen başvuru şartları şunlardır

KOSGEB’e işletme kaydı Kobi tanımına uygunluk kontrolü Kobi beyannamesi Kobi bilgi dokümanı Oda faaliyet belgesi Ticaret veya esnaf gazetesi İmza beyannamesi

KOSGEB NEDİR, NE İŞE YARAR?

KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) gelişimini destekleyen ve girişimlerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir kamu kuruluşudur.

KOSGEB, işletmelere finansal destekler, eğitim ve sertifika hizmetleri sunarak işletmelerin yönetim süreçlerini desteklemektedir.

Teknoloji odaklı girişimler ve yerinde istihdam sağlayan işletmeler, KOSGEB'in çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ancak bu kuruluş, finansman, eğitim, danışmanlık, inovasyon ve Ar-Ge destekleri gibi birçok farklı alanda da hizmet sunar​​.

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir.