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Koronavirüs Çinde yurt dışı kaynaklı yeni vakalar tespit edildi
DÜNYA

Çin'de yurt dışı kaynaklı yeni vakalar tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında yurt dışı kaynaklı 5, Güney Kore'de 63 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 499 kişi iyileşti.
Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 499 kişi iyileşti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 5 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan 2'si başkent Pekin'de görüldü.

  • Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 542'ye çıktı.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 499 kişi iyileşti.

Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çinli kadın sinir krizi geçirerek paniğe yol açtı
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Çinli kadın sinir krizi geçirerek paniğe yol açtı
Pekin'deki bir alışveriş merkezindeyken koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu öğrenen Çinli kadın sinir krizi geçirdi, çevrede büyük paniğe yol açtı. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde testinin pozitif olduğunu söylediği görülüyor. Olayın ardından müşteriler korku içinde AVM'yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu. Çinli kadın, daha sonra AVM'nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Güney Kore’de 63 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 63 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

  • Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı bildirilmedi.

Yerel kaynaklı 52 yeni vakadan 6'sı başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde, 13'ü de Daegu kentinde tespit edildi. Seul ve çevresinde görülen yeni vaka sayısı ise 31 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 12 bin 967'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Gwangju'da, virüsün öğrenciler arasında muhtemel yayılmasını önlemek için cuma gününe kadar tüm okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin internet üzerinden derslerine devam edeceği aktarıldı.

Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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