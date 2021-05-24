Koronavirüs Kapıkuleden yeni dönem başlıyor 30 dakikada PCR testi
TÜRKİYE

Kapıkule'den yeni dönem başlıyor: 30 dakikada PCR testi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasının 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu. Turistlerin kente gelmesi ve ticarete katkı amacıyla ETSO ve TOBB'un girişimleriyle hayata geçecek uygulamada, testler 110 liraya sınır kapısında yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Kapıkuleden yeni dönem başlıyor: 30 dakikada PCR testi
Arşiv

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, Bulgar turistlerin Edirne'ye gelişlerini kolaylaştırmak adına hızlı testlerin olabilirliği konusunda Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne Kapıkule'de bir laboratuvarla anlaşılıp 110 lira karşılığı 30 dakikada PCR testi alabilme imkanımız doğdu. Tabii bununla ilgili TOBB'un yaptığı çalışmalardan dolayı sayın Hisarcıklıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. 1 Haziran itibarıyla Kapıkule girişlerinde uyruğu ne olursa olsun, giriş yapan, yapacak olan, PCR testini çıktığı ülkeden almamış olan kim olursa olsun 110 lira karşılığı Kapıkule'de bu testini yaptırabilecek." dedi.

  • Zıpkınkurt, uygulamanın hizmet amacıyla yapıldığını, yer temini ve gerekli ufak tefek masrafları da Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş'nin üstlendiğini aktardı.

Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek
KORONAVİRÜS
Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek

"Esnaf açısından önemli"

Uygulamanın başlamasının Edirne esnafı açısından önemli olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şöyle konuştu: "Şehrimizin ekonomisine çok önem verdiğimiz, çok önemli bulduğumuz Bulgar arkadaşlarımızın gelmesi ve şehrimizin alışverişinin artması, ticaretinin artması konusunun önemi üzerinde hepimiz duruyoruz. Şehrimizdeki hareketlenmeyi getirecek olan misafirler 1 Haziran'dan itibaren 110 lira karşılığında bu testleri yaptırarak girecekler. Biliyorsunuz Bulgaristan'da bu testler 90 levaya yapılıyor, yaklaşık 500 lira civarında. Edirne'den yurt dışına gidenler de Kapıkule'de veya hastanelerde bu testleri yaptırabiliyor, 240 lira ödeyerek. Ancak bu hiçbir kar amacı düşünülmeden yapılan bir işlem. Dolayısıyla şehrimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aldığımız sonuçlara göre tekrar Hamzabeyli'de de aynı istasyonu kurma kararımız var."

  • Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan gelenlerin aşı kartı ibraz etmesi veya Kovid-19 geçirdiğini belgelemesi durumunda da Türkiye'ye gerebilmeleri için girişimlerinin olduğunu, bununla ilgili birkaç gün içinde dönüş beklediklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
HAYAT
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yenileme ihalesi bitiyor

Zıpkınkurt, Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yenilenmesi ihalesinde projelerin son aşamaya geldiğini belirtti. Bakanlık onayında olan projenin tadilatlarının yapıldığını ifade eden Zıpkınkurt, şöyle devam etti: "7'nci ay sonu itibarıyla Pazarkule Gümrük Kapısı'nın yapım ihalesi bitmiş olacak. Bu da demektir ki Pazarkule Gümrük Kapısı bizim için çok önemli. İki otomobil peronu, bir otobüs peronu olacak projede ve daha hızlı, daha konforlu geçiş imkanı sağlayacak. Bildiğiniz gibi Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın yenilenmesi bitti. Kapıkule bitti. Büyük ihtimalle haziran sonu veya 20'si itibarıyla da İpsala Gümrük Kapımızın inşaatı tamamlanmış olacak. Misafirlerimizi bu yaz karşılamaya hazırız inşallah. Pandemide vakalar da azaldı. Aşılanma arttı. İyi bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Tüm Edirnelilere hayırlı olsun diyorum."

Title
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen ve izinlerini tamamlayan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Covid-19 PCR testi yaptırmak isteyen gurbetçiler, Edirne Devlet Hastanesi ve Kapıkule'de oluşturulan noktalarda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Title
İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne'de PCR testi yaptırmak isteyen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğunu ve beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, yola çıkmadan önce bulundukları yerlerin devlet hastanelerinde testlerini yaptırabileceklerini söyledi.
Title
Almanya ve Avusturya başta olmak üzere son 48 ya da 72 saat içerisinde yapılmış PCR testlerini istediğini belirten Yıldırım, Ülkemizde tüm devlet hastanelerinde PCR testi alınabiliyor şu anda. Alınan bu örnekler referans laboratuvarlarda çalışılıyor, daha sonra bu sonuçlar E- nabız sistemine düşüyor.
Title
Ama sadece Kapıkule'ye bırakılırsa, burada yoğunluk olacak, test sonucu çıkma süreleri artacak ve bu durum vatandaşlarımızı mağdur edebilecek bir düzeye gelebilecek. O nedenle tüm vatandaşlarımızdan, gurbetçilerimizden ricamız; mümkünse yola çıkmadan evvel kendi memleketlerinde, tatillerini geçirdikleri yerde test için örnekleri vermeleri ve sonra yola çıkmaları. Bu onların işini oldukça kolaylaştıracak dedi.
Title
İl Sağlık Müdürü Yıldırım, test yaptırmadan Kapıkule'ye gelen gurbetçilerin zaman kaybı yaşayacaklarına dikkat çekerek, Test alınana kadar ister istemez birikme olacak. Çünkü Edirne gurbetçi vatandaşlarımızın son çıkış noktası ve ister istemez birikme olacak. 4- 5 saat belki de örnek verebilmek için bekleyecekler. Bir yoğunluk, sıra oluşacak ve testi verdikten sonra 12- 24 saat kadar da burada beklemek zorunda kalacaklar.
Title
Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler çünkü E- nabız sistemine sonuçları düşecek bu süre içerisinde diye konuştu. Kapıkule'de 24 saat test alındığını söyleyen Yıldırım, Burada en büyük sıkıntı bize süzülmeden, yani diğer illerde test yapılmadan gelinirse birikme çok artacak ve hem test sonuçlarının çıkması, hem de kişilerin yurt dışına çıkışı gecikecek.
Title
En büyük problem bu. Buraya ne kadar az yaptırmak için başvuru olursa, Kapıkule'den geçiş o kadar hızlı olacak ve kendi yaşadıkları ülkelere de o kadar hızlı varacaklar. Yoksa burada birikmeler, test sonuçlarında gecikmeler olacak. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz vatandaşlarımızdan ifadelerini kullandı.
Title
Kapıkule Sınır Kapısı dışında oluşturulan noktada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gurbetçilerin testlerini yapıyor. Gurbetçilerden Melike Şirin, Ben 48 saat sonra sonuç gelecek zannettim. Çorum'dan gelirken Ankara'ya da uğradığım için çıkmadan testimi yaptırmak istedim. Test işyeri için lazım, gidince oraya vereceğim şeklinde konuştu.
Title
Gaziantep'ten Avusturya'ya giden Adil Şentürk, Memlekette test yaptırabildiğimizden haberimiz yoktu. Şimdi burada test yaptıracağız. Buradan sonucumuzu aldığımız zaman çıkış yapacağız dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Gurbetçiler dönüyor: Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu
Yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeye başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan PCR testi için yoğunluk oluşmaya başladı. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye'deki tüm devlet hastanelerinde PCR testinin yapıldığını hatırlatarak, "Edirne, gurbetçi vatandaşlarımızın son çıkış noktası ve test alınana kadar ister istemez birikme olacak. Bir yoğunluk, sıra oluşacak ve testi verdikten sonra en az 12- 24 saat kadar da burada beklemek zorunda kalacaklar. Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler" dedi.
Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Muşta terörden temizlenen köylere dönüş başladı: Çok mutlu ve huzurluyuz

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama.

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.