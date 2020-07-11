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Koronavirüs Kazakistan ve Azerbeycanda koronavirüse yakalan Türkler ambulans uçakla İstanbula getirildi
TÜRKİYE

Kazakistan ve Azerbeycan'da koronavirüse yakalan Türkler ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Kazakistan’da yaşayan ve koronavirüse yakalanan üç Türk ile Azerbaycan'da yaşayan bir Türk tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ambulans uçaktaki hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Ambulans uçaktaki hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
Ambulans uçaktaki hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Kazakistan’da yaşayan İbrahim B. (42), Halil K. (55), İbrahim K. (39) ve Azerbaycan’da yaşayan Ali U. (41) koronavirüse yakalanınca tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi.

Ambulans uçaktaki hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Hastalardan İbrahim B. ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirilirken Ali U. ise Adana Havalimanı’na getirildi.

Kazakistan Astana’dan gelen Halil K. ve İbrahim K. ise saat 12.30 sıralarında ambulans uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Korona virüs hastaları kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü.

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