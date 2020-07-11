Kazakistan ve Azerbeycan'da koronavirüse yakalan Türkler ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav geçtiğimiz haftalarda uygulandı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. 16 Temmuz Perşembe günü de LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl tercih işlemlerinde bir farklılık olacak mı, tercih işlemleri nasıl yapılacak merak konusu. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?