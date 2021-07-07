Muhtar ikna edince Kovid-19 aşıları yapıldı



Aydın’da Kovid-19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ya da çeşitli mazeretleri ile sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı olmasını sağlamak için Efeler ilçesi Ovaeymir Mahalle muhtarı Lokman Karataş, aşı ikna gönüllüsü oldu.

İHA Efeler ilçesi Ovaeymir Mahalle muhtarı Lokman Karataş

Muhtar Lokman Karataş’ın mahalle sakinlerini ikna etmesi üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ovaeymir Mahallesi’nde aşı birimi oluşturarak vatandaşların Kovid-19 aşılarını yaptı. Aşı olan vatandaşlar sağlık ekiplerine teşekkür etti.

İHA Vatandaşlar sağlık ekiplerine teşekkür etti.

KANSER HAKKINDA BİLGİLENDİRME DE YAPILDI

Ayrıca Ovaeymir Mahallesi’nde yapılan aşılama çalışmaların yanı sıra kanser konusunda da farkındalık oluşturma maksadı ile bilgilendirmede bulunuldu.

İHA Aşı ekibi mahalleye giderek vatandaşların Kovid-19 aşılarını yaptı.

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması amacı ile vatandaşlara Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri ve Kalın Bağırsak Kanser taramaları ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılarak kadınlar KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerine davet edildi, el broşürleri dağıtıldı.

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KORONAVİRÜS Aşı seferberliği

Eş zamanlı olarak vatandaşlara 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a dair bilgilendirmeler yapıldı.