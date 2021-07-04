Aşı seferberliği

Türkiye genelinde korona virüse karşı aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Edirne, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde 18 yaş üstü aşılama oranları yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde bu oran hala yüzde 40 seviyelerinde. Bölgedeki sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre, oranın az olması herhangi bir eksiklikten kaynaklanmıyor. Bölgedeki sağlık kuruluşlarında aşı, personel ve lojistik manada bir eksiklik yok.

KISIR EDER DEDİKODUSU

Sorun daha çok kara propaganda ve ön yargıdan kaynaklanıyor. Geçmişte çocuk felcine karşı yürütülen çalışmalarda olduğu gibi, bu süreçte de ‘aşının kısırlık yaptığı’ iddiaları aşılama oranlarını düşüyor. Siyasi kaynakların iddiasına göre de terör örgütü ve siyasi uzantıları da el altından aşı karşıtı kampanya yürüyor. Örgüt yandaşlarının bir yandan ‘devlet bölgeye aşılıma yapmıyor’, diğer yandan da ‘aşı kısırlık, kalp hastası yapıyor’ diyerek iki ayrı koldan kara propaganda yürütüldüğü belirtiliyor. Kürtçe hizmet verilmediği için oranın düşük kaldığı iddiaları de gerçek dışı. Bölgedeki sağlık bürokratları ilgili personelin büyük bölümünün bölge insanından oluştuğunu ve Kürtçe bildiğini aktarıyor.

HEDEF YÜZDE 60 SEVİYESİ

Bölgedeki aşılama oranlarını Türkiye ortalamasına yükseltmek için seferberlik başlatıldı. Sağlık Bakanlığı bölgeye özel bir çalışma yürütecek. Aşı karşıtlığının sebepleri sahada araştırılarak bilinçlendirme çalışması yürütülecek. Yeni Şafak’a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener de çalışmaları doğruladı. Şener, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aşılanma oranları çok düşük. Enfekte oranını düşük tutabilmek için ülkemizin tamamında yüzde 60’ın üzerinde bağışıklama oranını görmek gerekiyor. Ancak o zaman sonbaharda delta varyantı piki bize uzak diyebileceğiz. Sağlık Bakanlığı bu bölgelerde sahada tespit ve aşıyla ilgili biliçlendirme çalışmaları yapacak” dedi.

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ŞEHİR MERKEZİNDE EV EV DOLAŞIYORLAR

Terminaller ve havalimanlarında oluşturulan noktalar da vatandaşa hizmet verilmeye başlandı. Bölgedeki STK’lar aracılığıyla da Kürtçe ve Türkçe bilinçlendirme afişleri asıldı. Tüm bu çalışmalara rağmen düşük ilgi olan illerde sağlık ekipleri il merkezlerinde de kapı kapı dolaşmaya başladı. Sadece Şanlıurfa’da 150’ya yakın ekibin görev yaptığı öğrenildi.

Hastalık geçirene aşı tek doza düştü

Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak. Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde de Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü. Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.

‘Aşı devletten şifa Allah’tan’

Yerel yönetimler de aşılama çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ilçe merkezine kurulan aşı çadırı ile aşılamada önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi. “Aşı devletten şifa Allah’tan” sloganı ile aşılama harekatı başlattıklarını ifade eden Saklı, aşıya karşı olan ön yargları yıkmak için sağlık ekiplerinin köy köy ev ev dolaşarak vatandaşları aşı olmaya ikna ettiğini söyledi. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da vatandaşların aşıya karşı olan ön yargılarını kırmak için 2 sağlık ekibinin köylerde çalışma yaptığını söyledi.

AŞI TİMLERİ HER YERDE

Bakanlığın talimatıyla ilk sağlık müdürlükleri de çalışmalarına hız verdi. Kırsal bölgelerde kapı kapı dolaşarak halkı ikna eden ve aşı yapan mobil timlerin sayısı artırıldı. Sadece Diyarbakır’da 2’şer kişiden oluşan mobil aşı timlerinin sayısı 100’e ulaştı. Kamu hastanelerinde de ikna ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler poliklinik hizmetleri için hastaneye gelen vatandaşları ikna ederek aşı vurmaya hız verdi. İl, ilçe, belde ve köylerde randevusuz aşı yapılan istasyonlar kuruldu.

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Rehavete kapılırsak yasaklar geri gelir