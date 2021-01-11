Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı kimleri hangi zamanlarda kapsıyor?
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı kimleri hangi zamanlarda kapsıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süresi boyunca 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı belirlenen saatlerde çıkıyor. Gözler bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Vatandaşlar kısıtlamaların kalkacağı tarihi bekliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kimleri hangi zamanlarda kapsayacak? İşte detaylar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Salgın sürecinde yüksek risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşlar bir süredir belirlenen saat aralıkları dışında sokağa çıkma yasağına tabi tutuluyor. Öte yandan vakaların düşüşe geçmesiyle beraber 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamaların kalkacağı o tarih milyonların gündem maddeleri arasındaki yerini aldı.

65 yaş üstü kısıtlama olan iller: Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?
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65 yaş üstü kısıtlama olan iller: Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Koronavirüs vakalarındaki artışla beraber 81 ile gönderilen genelge kapsamında birçok farklı kısıtlama uygulamaya geçmişti. Vakalarda yaşanan düşüşle beraber milyonların gözü şimdi de kabine toplantısından çıkacak yeni karara çevrildi…

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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamalara uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
  • "Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."


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65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

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