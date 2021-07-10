Koronavirüs Türkiyenin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vefat sayılarında düşüş
TÜRKİYE

Türkiye'nin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayılarında düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Bir önceki gün 50'nin üzerinde olan vefat sayısı 37'ye geriledi. Bakan Koca, tabloya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı. İşte 10 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayılarında düşüş
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 224 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 407 bin 28’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

En düşük aşılama Bitlis’te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 30,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

"Bugün mavi kategoriye eklenen il olmadı"

Tabloya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

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