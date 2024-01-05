İŞKUR güncel iş ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR 2024 yılı için KPSS şartsız yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR, KPSS şartı talep edilmeden, özel şirketlere ve kurumlara en az lise mezunu 1100 Büro Memuru alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 1100 büro memuru alımı ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları neler? İşte ayrıntılı bilgiler...