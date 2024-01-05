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Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları bekleniyor

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 - 27 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. KPSS 2023/2 tercih sonuçları araştırılmaya başladı. 2023 KPSS/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. 27 Aralık'ta sona eren KPSS 2023/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:08 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

Memur olarak atanmak isteyenlerin tercih başvuruları sonrası yerleştirme sonuçları beklenmeye başladı. KPSS tercih işlemleri 20 Aralık itibarıyla başlamış 27 Aralık 2023 tarihinde sonlanmıştı. Ortaöğretim, ön lisan ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi. KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi şeklinde gerçekleştiriyor. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları ise 21 Temmuz’da organize edilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu veya diğer bir ifadeyle ÖABT sınavları 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Çift yıllarda düzenlenen KPSS ön lisans oturumu bu yıl 1 Eylül 2024 tarihinde, KPSS ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



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Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için birçok puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları bekleniyor