Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?