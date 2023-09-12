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GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları asıl ve yedek kazanan şeklinde açıklanacak. GSB tarafından belirlenen takvimde kayıtlarını tamamlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere sağlanacak yurt ve barınma desteği için başvuru işlemleri 2 Eylül’de sona erdi. Başvuruların üzerinden 10 gün geçerken gözler e-Devlet ekranına çevrildi. KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

12:08 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı.

KYK Yurt sonuçlarının ne zaman açılanacağına dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen yılki başvurular 28 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda 2023 KYK yurt sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor.

Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

2023-2024 KYK YURT FİYATLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.



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GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?