KYK yurt başvurusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı.
KYK Yurt sonuçlarının ne zaman açılanacağına dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama henüz bir açıklama gelmedi.
Geçen yılki başvurular 28 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda 2023 KYK yurt sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor.
Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.