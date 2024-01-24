|
Özgün

Levent Çağlancı Kimdir?

MHP 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerde yarışacak adaylarını açıklamaya devam ediyor. Levent Çağlancı Ankara Polatlı MHP belediye başkan adayı oldu. Peki Levent Çağlancı Kimdir? İşte Levent Çağlancı hayatı biyografisi.

11:56 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Levent Çağlancı kimdir?
Levent Çağlancı kimdir?
Levent Çağlancı
, 28 Nisan 1986 yılında Ankara'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlancı, evli ve 1 çocuk babasıdır. 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Polatlı Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıdır.

Levent Çağlancı biyografisi

Levent Çağlancı, 1997'de ilkokuldan mezun olduktan sonra 2005 yılında Polatlı Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.

Liseden mezun olduktan sonta 2005- 2009 yıllarında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Doktorasını ise 2019- 2023 yıllarında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

2010 2011 arasında Ankara Barosuna bağlı stajyer avukatlık yapmıştır.

2011-2012 arasında kendi avukatlık firmasını kurarak serbest avukatlık yapmıştır.

2012 2018 yılları arasında ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Hukuk Uzmanı olarak görev almıştır.

2018 2023 yılları arasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Levent Çağlancı, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Levent Çağlancı hangi görevlerde bulundu?

Polatlı Ülkü Ocaklarında çeşitli görevler

İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği (2008-2009)

MHP 12. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Mezuniyeti (2016)

Türk Hukuk Enstitüsü İstişare Heyeti üyeliği

TÜRKATA Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği

MHP Ankara 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adaylığı


#Levent Çağlancı
#Levent Çağlancı Polatlı
#Levent Çağlancı hayatı
#mhp
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları 2024 tam listesi