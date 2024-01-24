Levent Çağlancı biyografisi
Levent Çağlancı, 1997'de ilkokuldan mezun olduktan sonra 2005 yılında Polatlı Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.
Liseden mezun olduktan sonta 2005- 2009 yıllarında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.
Doktorasını ise 2019- 2023 yıllarında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.
2010 2011 arasında Ankara Barosuna bağlı stajyer avukatlık yapmıştır.
2011-2012 arasında kendi avukatlık firmasını kurarak serbest avukatlık yapmıştır.
2012 2018 yılları arasında ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Hukuk Uzmanı olarak görev almıştır.
2018 2023 yılları arasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Levent Çağlancı, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Levent Çağlancı hangi görevlerde bulundu?
Polatlı Ülkü Ocaklarında çeşitli görevler
İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği (2008-2009)
MHP 12. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Mezuniyeti (2016)
Türk Hukuk Enstitüsü İstişare Heyeti üyeliği
TÜRKATA Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
MHP Ankara 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adaylığı