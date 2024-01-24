Levent Çağlancı

, 28 Nisan 1986 yılında Ankara'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlancı, evli ve 1 çocuk babasıdır. 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Polatlı Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıdır.