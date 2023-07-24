LGS 2. tercihler/ek tercihler, açıklanan LGS yerleştirme sonuçları sonrası gündemde yer aldı. MEB, LGS 2. tercih tarihlerini yayınladığı takvimle duyurmuştu. Takvime göre 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Peki LGS 2. ek tercihi kimler yapabilir? İşte detaylar.

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

​​1. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.

2. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!

3. Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir

4. YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

5. ​​​​Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

LGS 2. TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK? (EK TERCİH TARİHLERİ)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları belli oldu. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı. İşte ek tercih tarihleri;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS İKİNCİ TERCİHLER NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandığınız okula kayıt işleminiz otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Fakat aday öğrenci istediği liseye yerleşemediyse LGS ikinci tercihler işlemi ile yeni bir tercih daha yapıyor. Tabi bu konuda LGS lise boş kontenjan da çok önemli bir konu. E okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girin. Ardından ilk paragrafın sonundaki tıklayınız bağlantısını seçin. Karşınıza 2022 Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi sayfası açılacak. Burada il, ilçe ve istediğiniz liseye tik atın. Sonrasında LGS 2. tercihler ile adım adım ikinci tercihler işlemini gerçekleştirebilirsiniz.







