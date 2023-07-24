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2023 LGS yerleştirme sonuçları nasıl, nereden bakılır? (MEB - E OKUL)

Lise tercih sonuçları (LGS), sonuçları açıklandı. 3 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuc.meb.gov.tr ekranından sorgulanıyor. 23 Haziran’da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihleri alındı. Bugün ise öğrencilerin ‘2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?’ soruları yanıt buldu. İşte,MEB LGS sonucu sorgulama sonuc.meb.gov.tr ekranı.

11:02 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS tercih sonuçları 2023

LGS tercih sonuçları 2023

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara eğilim gösteren öğrenciler, istedikleri gibi sonuç elde edememesi halinde nakil başvurusunda bulunacak. LGS nakil başvurusu ise 24-28 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki 2023 LGS yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte MEB ve E-OKUL LGS sonucu sorgulama ekranı.

2023 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar saat 10.36 itibariyle MEB üzerinden LGS tercih sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sonuçlarınızı öğrenmek için linke tıklayabilirsiniz.

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.



#e-okul
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#LGS tercih sonuçları
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