LGS sonuçları erişime açıldı. MEB tarafından gerçekleştirilen ve dün erişime açılan LGS sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul VBS üzerinden öğreniliyor. Aynı zamanda yerleştirmeler için tercihler ise 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz’da açıklandı. Peki bunların öncesinde e-Okul üzerinden LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Hiçbir okula yerleşemeyenler hangi liselere, nasıl yerleştirilecek?