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Mahmut Arıkan kimdir?

Mahmut Arıkan'ın SP genel başkan adayı olduğu açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de Genel Merkezin adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu. Mahmut Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere katılan Mahmut Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı. İşte SP genel başkan adayı Mahmut Arıkan’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

17:09 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:11 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mahmut Arıkan kimdir?
Mahmut Arıkan kimdir?

Mahmut Arıkan, 1.01.1977 tarihinde Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Mahmut Arıkan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.

MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere katılan Mahmut Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı.

Saadet Partisi kurulduğundan beri partide siyasi faaliyetlerde bulundu. Sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Mahmut Arıkan evli olup 3 çocuk babasıdır.

#Mahmut Arıkan
#Saadet Partisi
#Saadet Partisi genel başkanı
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