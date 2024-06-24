Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Avcı, tiyatro ve sinema alanlarında birçok başarılı rolde yer almıştır. Erkan Avcı, Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlendi. Peki Erkan Avcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Erkan Avcı’nın hayatı.