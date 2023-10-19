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Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de yaşananlar nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini paylaştı. Ardından ise gündeme çeşitli sorular geldi. En çok merak edilenler arasında "milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek" sorusu oldu. Peki, milli yas ne zaman, hangi gün bitiyor? İşte detaylar...

09:38 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli yas

Milli yas

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tepki toplayan Gazze'de bir hastanenin bombalanmasıyla ilgili Türkiye, önemli bir son dakika kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadeleri ile yas kararı alındığını açıkladı. İşte milli yas nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman bitecek sorularının yanıtları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, ''İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' ifadelerine yer verildi.



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