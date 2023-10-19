Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tepki toplayan Gazze'de bir hastanenin bombalanmasıyla ilgili Türkiye, önemli bir son dakika kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadeleri ile yas kararı alındığını açıkladı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadeleri ile 21 Ekim Cumartesi günü güneşin batışına kadar milli yas ilan edildiğini açıkladı.

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder.

MİLLİ YAS NEDİR, MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.

Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.

Milli yas resmi tatil olarak sayılmaz.







