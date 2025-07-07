Son dakika gelişmesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. İşçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, Muhittin Böcek'in hayatı hakkındaki bilgiler ve görevden uzaklaştırılmasının nedeni araştırıldı. İşte Muhittin Böcek'in siyasi kariyeri ve hayatı hakkındaki bilgiler.





MUHİTTİN BÖCEK NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında ‘rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.





MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 25 Ekim 1962, Antalya doğumlu Türk siyasetçidir. 2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Eğitim ve İş Hayatı1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. Aslen Yörük kökenlidir. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu. Ardından aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde ikinci lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans yaptı.





Siyasi Kariyeri

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2002 yılında Deniz Baykal’ın davetiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den aday olarak yeniden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü.





Görev süresi boyunca;

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı (4 dönem),

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı,

Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2019’da BATAB’ın 19 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletilmesiyle kurulan Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) ile Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini halen yürütmektedir.





Belediye Başkanlığı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %48,71 oy oranı ile yeniden seçilerek Antalya'da üst üste iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ilk kişi oldu.





28 Mayıs 2024’te gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği seçiminde, daha önce dört dönem yürüttüğü başkanlığa tekrar seçildi.

13 Temmuz 2024’te Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Türkiye Genel Kurul Toplantısı’nda Cittaslow Türkiye Koordinatörü olarak seçildi.





Kitapları ve Diğer Katkıları

2012 yılında bağışladığı arazi üzerine 2015’te açılan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi ile Antalya’da eğitime önemli bir katkı sağladı.

20 yıllık siyasi kariyerini anlattığı "Ben Bu Şehre Aşığım" adlı kitabı kaleme aldı. Koronavirüs rahatsızlığı ve sonrasında yaşadığı ihanet sürecini anlattığı ikinci kitabı "İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet" 2021 yılında yayımlandı.







