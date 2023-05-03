New York Knicks 111-105 Miami Heat Maç Özeti
NBA’de New York Knicks, konuk ettiği Miami Heat'i 111-105 mağlup ederek seride skoru 1-1'e getirdi.
NEW YORK KNİCKS - MİAMİ HEAT MAÇ ÖZETİ
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 117-112 yenerek serinin ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaunt, 5 asist ve 4 blok, LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Dennis Schröder 19 sayı, Austin Reaves 10 sayı ve 5 ribauntla skora katkı sağladı. Golden State Warriors - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Phoenix Suns ile karşılaştığı konferans yarı final serisinin 2. maçından 97-87 galip ayrıldı ve durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Aaron Gordon 16, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı kaydetti. Suns'ta Devin Booker'ın 35 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Kevin Durant'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Denver Nuggets - Phoenix Suns maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'i 119-115 yenen Philadelphia 76ers, seride 1-0 öne geçti. 76ers'ı galibiyete, dizindeki sakatlığı süren Joel Embiid'in yokluğunda sahneye çıkan James Harden taşıdı. All-star oyuncu, 45 sayıyla play-off kariyer rekorunu egale etmesinin yanı sıra 6 da asist yaptı. Tyrese Maxey 26 sayı, 4 top çalma, Tobias Harris 18 sayı, 5 ribaunt ve De'Anthony Melton 17 sayılık katkıda bulundu. Boston Celtics - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.