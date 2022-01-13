Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama sonucu sorgulama ekranı!

Kadrolu görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde bazı koşullarda yer değiştirme tercihlerini tamamladı. Tercih sürecinin bitmesi ile özür grubu atama sonuçları için bekleyiş başladı. Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 14 Ocak Cuma günü açıklanacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar MEB tarafından belirtilen tarihte personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.

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ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇ EKRANI

ÖZÜR GRUBU ATAMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak öğretmenin en az yüzde kırk engelli olduğunu veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi ya da babasının ağır engelli olduğunu gösteren sağlık raporu bulunan kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

Çocukları için başvuru yapacak öğretmenlerin 18 yaşını doldurmayan çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunanların mazerete dayalı yer değiştirme talepleri kabul edilir.

Yetişkinler için alınacak sağlık raporunda ise “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi yer alanların yer değiştirme talepleri kabul edilir.