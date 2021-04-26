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RAMAZAN HABERLERİ

Yarım asırdır kadayıf yapıyor

Elazığ’ın tarihi kapalı çarşısının en eski esnaflarından olan Yaşar Aktaş, 25 yaşında başladığı tel kadayıf mesleğini 50 yıldır devam ettiriyor. Kendisinden sonra baba mesleği olan ‘tel kadayıf’ işini oğlunun sürdüreceğini söyleyen Aktaş, günlük 40 kilogram tel kadayıf ürettiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Yarım asırdır kadayıf yapıyor
50 yıldır istikrarla işini sürdürüyor.

75 yaşındaki Yaşar Aktaş, Elazığ'ın 93 yıllık kapalı çarşısında 50 yıldır baba mesleği olan ‘tel kadayıf’ mesleğini sürdürüyor.

Çarşının en eski esnaf ve mesleğinin ustalarından olan Aktaş, ilerlemiş yaşına rağmen ‘sanat’ dediği işini diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da sürdürüyor. Ramazan ayında yoğun mesai harcayan ve günlük 40 kilogram tel kadayıf üreten Aktaş, özellikle her Ramazan ayında satışların arttığını ancak pandemi nedeniyle işlerinde düşüş olduğunu aktardı.

Ayrıca Aktaş, kendisinden sonra baba mesleği olan ‘tel kadayıf’ işini oğlunun sürdüreceğini kaydetti.

“50 seneden fazla bu mesleği yapıyorum”

Pandemiden dolayı işlerinin düşüşte olduğunu dile getiren Yaşar Aktaş, “50 seneden fazla bu mesleği yapıyorum. Bu baba sanatımızı devam ettiriyoruz. Bizden sonra da büyük ihtimalle oğlum devam ettirecek. Allah can sağlığı verdiği müddetçe yapıyoruz. Eskiden Ramazan ayları biraz daha kalabalık olurdu ama şimdi öyle olmuyor. Pandemi dolayısıyla çarşıda hiç kimse kalmıyor” dedi.

Her mevsim üretim yaptıklarını belirten Aktaş, “Günde yaklaşık 40 kilogram tel kadayıf üretiyoruz. Kilosunu 17 liradan satıyoruz. Ramazan ayının dışında yine bu işe devam ediyoruz. Bu bizim sanatımız, bu işi yaz kış devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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