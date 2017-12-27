Satılık Daire İlanları

Satılık daire alacağınız zaman öncelikle hangi amaçla alacağınıza karar vermelisiniz. Alacağınız evi veya daireyi yatırım amaçlı alıyorsanız öncelikle size getirecek olduğu kar oranına ve getirisine odaklanmalısınız. Kullanma, yerleşme amaçlı bir daire alacaksanız ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığına dikkat etmelisiniz. Böylelikle daha doğru bir seçim yapmış olursunuz.

Satılık daire alacağınız zaman emlak sektöründe adını olumlu anlamda duyurmuş olan kişi veya kişiler ile iletişim halinde olarak ve yardım alarak daha doğru ve güvenilir bir alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Satılık daire alımında mutlaka merkezi konumda olan evleri bulmaya çalışmalısınız.

Satılık Daire Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alacağınız dairenin sosyal ihtiyaçlara yani okul, hastane ve ulaşım gibi ihtiyaçlara yakın olmasına ve kolaylık sağlamasına özen gösteriniz. Aynı zamanda satın alacağınız ev veya dairenin yakınlarında insan sağlığına zarar veren hayatı olumsuz etkileyecek olan kurum ve kuruluşların, fabrikaların olmamasına özen gösteriniz. Unutmayınız ki sağlığınız her şeyden kıymetlidir. Satın alacağınız daire veya evi iyi araştırmalı üzerinde haciz veya borç olmadığına emin olmalısınız. Alacağınız dairenin yapı ruhsatı bulunup bulunmadığına, ilgili kurumlar tarafından gerekli tetkiklerin yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. Alacağınız dairenin imar planının olup olmadığını, üzerinde herhangi bir yıkım kararının olup olmadığını inlemeli ve daha sonra satın almalısınız. İmar planı ilke ilgili tüm detayları öğrenmek için ilgili belediyeye başvurmanız yeterli olacaktır. Satın alacağınız dairenin yapı kullanma izin belgesine sahip olup olmadığına dikkat etmeli gerekli incelemeleri ilgili birimler tarafından gerçekleştirmelisiniz. Aynı zamanda satın alacağınız dairenin fiyatı belirlendiğinde bu fiyata KDV’nin, tapu harcının veya iskan harcının dahil olup olmadığına dikkat ediniz.

Satılık Daire İlanları

Satılık daire ilanları her il, her ilçe kapsamında mevcuttur. Emlak danışmanları aracılığı ile daire satın alacağınız veya kiralayacağınız zaman hizmeti aldığınız emlak şirketinin güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Piyasa da var olan ve işinin tam olarak ciddiyetini ve önemini kavramamış olan, gerekli bilgi birikimine sahip olmayan kişi veya kişiler sizlerin yanlış seçim yapmanıza neden olabilir. Bunun içinde emlak şirketi, emlak danışmanı ararken mutlaka alanında uzman bir ekibi olan, donanımlı bir şirket ile iletişim halinde olunuz.

Böylelikle satılık daire konusunda herhangi bir sorun yaşamadan istediğiniz özelliklere sahip evi kiralayabilir veya alabilirsiniz. Daire satın alacağınız zaman tapudan da sorgulama yapmayı unutmayın. Ayrıca iskanının olup olmadığını da mutlaka kontrol edin. Bu sayede sağlıklı bir şekilde satın almayı tamamlayabilirsiniz.