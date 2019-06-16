Biz yaptık o övündü

Ordu Valisine “it” diyen, kendisini eleştiren seçmene de “ukala, beyni uyuşmuş” şeklinde hakarette bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun’dan geldi. Beylikdüzü’nde 2009-2014 yılları arasında bir dönem belediye başkanlığı yapan ve görevi 2014 seçimlerinde İmamoğlu’na devreden Uzun, İmamoğlu’nun yapımını kendilerinin bitirdiği projelerin açılışını yaparak reklam yaptığını söyledi.

BU PROJELER BİZİM

Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Uzun, “Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde 2 milyar liralık harcama yaptı ve belediyeyi 600 milyon lira borçla bıraktı” dedi. Yusuf Uzun, belediye başkanlığı yaptığı dönemde, metrobüs, metrobüs meydanı, devlet hastanesi, olimpik spor kompleksi, su ürünleri hali, Gürpınar sahil projesi, dere ıslahları, Yakuplu arıtma tesisi, 200 kilometre yol, yeşil vadi, 2 kültür merkezi, 90 park, 60 bin ağaç fidan dikimi gibi 641 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

600 MİLYAR BORÇ BIRAKTI

Uzun “Bütün bu projeleri 600 milyon liraya yaptık. Belediyeyi İmamoğlu’na devrederken de150 milyon liralık borçla bıraktık” dedi. İmamoğlu’nun 2 milyar lira harcadığını ve belediyeye 600 milyon lira borç bıraktığını söyleyen Uzun, İmamoğlu’nun kendilerinin bitirdiği projelerin açılışını yaptığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu hakkında, “Yaşam Vadisini gördüm. Bunu ancak yaparsa bizim belediye başkanımız yapar dedim. Bu kişi İBB adayı olmalı diye karar verdim” sözlerinin üzerine ise şöyle konuştu:

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BEYLİKDÜZÜ’NÜ HARCADI

“Kemal Beyin bahsettiği Yaşam Vadisi bizim projemizdi. Biz projenin yüzde 70’ini tamamladık ve halkın kullanımına açtık. İmamoğlu görevi devraldıktan sonra sadece duvarlarını, havuzunu ve iki adet restoran açılışını yaptı. Bizim “Yeşil Vadi” verdiğimiz adını da “Yaşam Vadisi” olarak değiştirdi. İmamoğlu Beylikdüzü’ne ne verdiki İstanbul’a ne versin. Beylikdüzü’nü bozuk para gibi harcadı. Çok kolay söz verir, çünkü çokça sözünde durmaz”.