Sandığınızdan çok çalmışlar

Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararı hukukçuları tatmin etti. AK Parti’nin hukukçu kurmayları gerekçede kendilerinin bile bilmediği usulsüzlüklere yer verildiğini ifade etti. Organize hile ve usulsüzlüklerin ortaya koyulduğu gerekçenin sandıkta usulsüzlük yapıldığını tescillediği ortak görüş olarak ortaya çıktı.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler ve Avukat İhsan Sartık Yeni Şafak’a değerlendirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk

BİLDİĞİMİZDEN DAHA FAZLA: AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, açıklanan kararın akıcı ve kapsayıcı bir nitelikte olduğunu söyledi. Öztürk, YSK’nın akıllarda kalan soru işaretlerini kamu vicdanını tatmin edecek bir şekilde açıkladığını belirtti. Öztürk, “AK Parti yönetimi tarafından açıklanan bilgilerin de ötesinde bir sonuçla karşılaştık. Usulsüzlükleri bütün delilleriyle ortaya konulduğunu gördük. Bizim bildiğimizden çok daha fazla sayıda usulsüzlük yapılmış. Kararda 754 sandıkta, sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmayan kişilerden atandığını ve bu durumun da ilçe seçim kurullarınca izah edilemediğini gördük. İBB seçimlerinde 212 bin oyun şaibeli olduğunu gördük. Bu da seçimlerin iptali için yeterlidir. YSK bunu da gerekçeli kararında çok güzel bir şekilde izah etmiş. Her yönüyle ders niteliğinde bir karardır. Emsal olarak gösterilebilir. 108 sandıkta 30 bin civarındaki oyun tamamen usulsüz kullanıldığı belirtilmiş. Kısıtlı seçmenler, hükümlü ve zihinsel engelli bireylerinde oy kullandığı madde madde açıklanmış” dedi.

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AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç

CHP YANILTMAYA ÇALIŞIYOR: AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, “YSK’nın açıklamış olduğu gerekçeli karar tüm tereddütleri ortadan kaldırdı. Sandık kurullarındaki usulsüzlükler açık olarak belirtildi. İstanbul’da 200 bin memur olmasına rağmen seçim kurulları bazı görevlileri memurlardan belirlememiş. Demek ki burada bir organize usulsüzlük var. İstanbul’daki seçimlerinin şaibeli olduğu net bir şekilde açıklanmış oldu. Kararda, seçimin sonucunu etkileyecek olaylar tek tek anlatıldı” dedi. AK Parti’nin işin başından bu yana seçmen iradesinin ortaya çıkması için mücadele verdiğini kaydeden Tunç, “ CHP, YSK’nın kararı üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. CHP adayının hakkı yendi, mazbatası elinden alındı deniyor. Oysa ki Binali Yıldırım’ın oyları çalındı. YSK’nın kararında yapılan tüm usulsüzlüklerin delilleri var. Seçim kurulu kanuna göre karar verdi ve seçimleri iptal etti” ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler

KARAR 3 BAŞLIKTA ÖZETLENDİ: AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler, “YSK, Anayasanın 79. maddesinde yer alan seçimlerin dürüstlüğü ve güvenilirliği ilkesine tam bir atıf yapmış. 3 başlık altında gerekçeli karar açıklanmış. İlki sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasına ilişkin açıklama. İkincisi sandıklarda olması gereken oy sayım döküm cetvellerinin kaybolması. Üçüncü başlık olarak, oy kullanmaması gereken 706 kişinin kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu sandıklarda oy kullanmış olarak gözükmesidir. Bu üç önemli başlığı birlikte değerlendiren YSK, seçimlerin yenilenmesine hükmetti. Çünkü bu manzara karşısında seçimlere itibar edilemez ve seçimlere şaibe karışmıştır denildi” şeklinde konuştu.

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Avukat İhsan Sartık

EN ÖNEMLİ ETKEN SANDIK BAŞKANLARI: Avukat İhsan Sartık, “Açıklanan gerekçeli kararın ilk 12 sayfası AK Parti’nin iddialarını içeriyor. 200’üncü sayfaya kadar ilçe seçim kurullarından gelen evrakları ve yolsuzlukların neler olduğunu içeriyor. Son 50 sayfa ise nihai karar belirtiliyor. YSK üyelerinin üzerinde durduğu husus sandık kurulu başkanlarıdır. Burada kamu düzenine ilişkin bir husus var ve bunun telafisi olmadığı ifade ediliyor. 207. sayfada YSK’nın net tespitleri var. Sandık kurulunda yapılan usulsüzlükler açık olarak anlatılmış. Sandık kurulu başkanları seçimin güvenliğini oluşturduğu için seçimlerin iptalini getiren en önemli unsur bu olarak görülmektedir” dedi.



KHK’lılar sandığa böyle sızmış

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptal gerekçesinde terör iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazın ardından YSK bir karar alarak İlçe Seçim Kurulları’ndan iddialarla ilgili cevap istemişti.

TERÖR İLTİSAKINA VURGU

İlçe Seçim Kurulları ise kısıtlı/hükümlü seçmenler, sandık kurulları ve sayım döküm cetvelleri ile ilgili rapor hazırlayarak YSK’ya göndermişti. O raporların tümü gerekçeli kararda kamuoyuyla paylaşıldı. Cevaplarda en dikkat çekici bölüm ‘terör iltisakı’ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK’lıların sandıklarda nasıl görevlendirildiği anlatıldı.

KHK’LILAR BİLEREK GÖREV İSTEDİ

İlçe seçim kurullarının iddiasına göre KHK’lılar seçimlerden önce başvuru yaptı. Esenler’de 2. İlçe Seçim Kurulu bölgesinde KHK’lı A.E’ye sandık başkanlığı görevi verildi. İlçe seçim kurulundan gönderilen resmi yazıda A.E.'nin müracaatının olduğu, daha evvelki seçimlerde sandık kurulu başkanlığı yaptığı bu nedenden dolayı kendisine görev verildiği iddia edildi. Esenyurt’ta ise ilçe seçim kurulu KHK’lı L.Ü. için ilginç bir gerekçe sundu. Kurul memur üye bulamadığını, KHK’lı L.Ü.’nün kurul üyeliği için başvuru yaptığını bu nedenle de görev verildiğini beyan etti.

RESMEN SAHTECİLİK SUÇU İŞLENDİ

Kartal’da ise tam bir sahtecilik yaşandı. Resmi yazıya göre Atalar Mahallesi 1055 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görev yapan T.B. da görev almak için bizzat kendisi başvurdu. Ancak adı geçen dilekçesinde Maliye Bakanlığına ait görev kimlik belgesi beyan etti. Söz konusu mahallede görevlendirilen bir kişi mazeret bildirinde kurul tarafından görevlendirilme yapıldı. Yapılan incelemede T.B.’nin hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu, memurluk görevinin kanun gereğince sona erdiği ortaya çıktı.

ESKİ KİMLİK BELGESİNİ GÖSTERDİ

Pendik’te de benzer bir durum yaşandı. KHK’lı R.Ö’nün Pendik 3. İlçe Seçim Kurulu’na görevden atılmadan önce kullandığı ıslak imzalı kurum kimlik kartı ile başvurdu. Kurul daha önceki seçimlerde de görev aldığı için R.Ö.’yü araştırmadan sandık kuruluna atadı. Sultanbeyli’de KHK’lı A.E.’nin de bizzat başvurak görev istediği iddia edildi. Bahçelievler’de görevlendirilen KHK’lı C.M.’nin isminin ise kaymakamlık tarafından gönderilen listeye yer aldığı dile getirildi.

CHP’nin tüm tezleri tek tek çökertildi

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin gerekçesi gündeme bomba gibi düştü. Gerekçede sandık sandık usulsüzlükler anlatıldı ve CHP’nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi. 250 sayfalık gerekçe seçimlerdeki organize hileyi perdelemeye çalışan CHP’nin tüm tezlerini çökertti. İşte iddialar ve YSK’nın cevapları:

* Şaibe varsa ilçe seçimleri neden iptal edilmedi: YSK’nın önüne gelmeyen bir konuda resen karar vermesi mümkün değil. Bu itibarla inceleme olağanüstü itiraz konuları ile sınırlı olarak yapılmıştır.

* Mustafakemalpaşa emsal olamaz: İYİ Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da sandık kurulları ile ilgili yaptığı başvuru reddedilmişti. CHP, bu kararının emsal oluşturabileceği ifade ediliyordu. Gerekçede, söz konusu kararın emsal olamayacağı belirtildi. Gerekçede özetle Mustafakemalpaşa’da ‘sandık görevlileri belediye personeli’ diye, İstanbul’da ise ‘sandık kurulu üyelerinin kamu personeli değil’ diye itiraz edildiği, iki durumun hukuken aynı olmadığı anlatıldı.

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* Sadece Büyükşehir mi hileli?: CHP’nin aynı zarfta 4 pusula var, sadece Büyükşehir seçimi mi hileli propagandasına da delilleriyle cevap verildi. Gerekçede 18 sandıkta büyükşehir seçimlerine sayım döküm cetveli çıkmadığı hatırlatıldı. Ancak aynı sandıklarda ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis sayım döküm cetvelinin olduğu ifade edildi.

* Yeterli kamu görevlisi yoktu yalanı: Muhalefetin ‘kamu görevlisi yeterli olmadığı için PTT ve özel bankalarda çalışan görevliler sandık kurulu üyesi atandı’ iddiası da çökertildi. Seçim için toplamda 93 bin 558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulduğu hatırlatılarak şunlar kaydedildi: İstanbul İlinde, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır.

* 24 Haziran’da itiraz yok: Muhalefetin ‘memur olmayan sandık kurulu üyeleri 24 Haziran seçimlerinde de görevli olmuş olabilir. O seçim neden iptal edilmedi? sorusuna da şu cevap verildi: Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kümü görevlisi olması şartını getiren kanun değişikliğinden sonra Türkiye’de iki seçim yapılmıştır. Bunlardan ilki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimidir. Bu seçim sonucunda sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlendiği yolunda bir itiraz intikal etmediğinden, Kurulumuzca bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır.

* Hani 100 kişi kısıtlıydı: Ana muhalefet 31 Mart seçimlerinde oy kullanan kısıtlı/hükümlü sayısının 100-150’yi geçmediğini iddia etmişti. Gerekçe bu sayılar da tek tek verildi: İncelemeler sonucunda 377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir.

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Madde madde hile